Tuyển Quản lý Cửa hàng Japfa Comfeed Vietnam Ltd làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Japfa Comfeed Vietnam Ltd
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Lập kế hoạch, quản lý, sắp xếp các hoạt động sản xuất tại trang trại chăn nuôi heo.
• Giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo công việc nhắm đạt được năng suất theo yêu cầu.
• Giám sát việc thực hiện quy trình, chống thất thoát tài sản.
• Các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU
• Tốt nghiệp CĐ, Đại học chuyên ngành Chăn nuôi, Thú y.. hoặc ngành liên quan.
• Có kinh nghiệm tương đương từ 03 năm trở lên, ưu tiên có khả năng giao tiếp tiếng Anh.
QUYỀN LỢI
• Lương thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn.
• Các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao động.
Tại Japfa Comfeed Vietnam Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Japfa Comfeed Vietnam Ltd
