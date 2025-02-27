Tuyển Quản lý Cửa hàng Japfa Comfeed Vietnam Ltd làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Lập kế hoạch, quản lý, sắp xếp các hoạt động sản xuất tại trang trại chăn nuôi heo.

• Giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo công việc nhắm đạt được năng suất theo yêu cầu.

• Giám sát việc thực hiện quy trình, chống thất thoát tài sản.

• Các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên.

YÊU CẦU

• Tốt nghiệp CĐ, Đại học chuyên ngành Chăn nuôi, Thú y.. hoặc ngành liên quan.

• Có kinh nghiệm tương đương từ 03 năm trở lên, ưu tiên có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

QUYỀN LỢI

• Lương thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn.

• Các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao động.

