Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH SYBSY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Quản lý và bảo quản tất cả các tài sản tại store như hàng hoá và các thiết bị.

Quản lý và lập toàn bộ hệ thống sổ sách, sổ giao ca, giấy tờ của SR.

Kiểm tra bảo quản hàng hóa, phát hiện lỗi hàng hóa, báo cáo gửi Công ty

Kiểm soát nhân viên kiểm đếm hàng hóa trong giờ giao ca

Quản lý cửa hàng, phối hợp với kế toán kiểm kê định kỳ hàng hóa tại cửa hàng.

Phối hợp P.HCNS tuyển dụng, tiếp nhận, phân công công việc, đào tạo và quản lý chất lượng nhân viên bán hàng.

Sắp xếp lịch làm việc, kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên định kỳ

Đào tạo và huấn luyện, phổ biến cho nhân viên quy định, chính sách của công ty và huấn luyện nhân viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc bán hàng và social media.

Trực tiếp tham gia vào công tác bán hàng offline và online tại cửa hàng (tham gia các buổi livestream tại FB, tiktok, insta...cùng nhân viên; trực page qua phần mềm Pancake)

Nắm được doanh thu bán hàng hằng ngày, các mã hàng bán được, những mã không bán được, lý do không bán được hàng.

Chịu trách nhiệm quản lý doanh số cửa hàng, nghiên cứu và thực hiện các biện pháp đạt chỉ yêu được đề ra.

Giám sát và quản lý các sale để đạt doanh số do công ty đề ra.

Lập kế hoạch bán hàng từng tuần, từng tháng và từng quý. Tổng hợp và báo cáo doanh thu, thưởng doanh số, hoạt động trong tháng cho cấp trên.

Có kế hoạch Chăm sóc khách hàng offline, online thường xuyên thúc đẩy doanh số bán hàng

Quản lý và phân loại khách hàng Vip thường xuyên lui tới mua sắm tại flagship store

Phối hợp cùng phòng marketing thực hiện các chương trình tri ân chăm sóc khách hàng

Nghiên cứu thị trường và khách hàng, so sánh thị trường để đề ra giải pháp thu hút khách hàng tại điểm của SR, nắm bắt được doanh thu bán hàng của các cửa hàng lân cận hoặc một số cửa hàng trong khu vực.

Vận hành các kênh kết nối khách hàng. (Social Media / Zalo /...

Lên ý tưởng, trực tiếp thực hiện các content truyền thông trên kênh social của thương hiệu.

Trực tiếp quay, dựng các video ngắn hằng ngày về công việc, khách hàng, nhân viên.... đăng tải lên kênh chung của thương hiệu.