Tuyển Quản lý kinh doanh ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SamCenter 275 Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

HESMAN GROUP và những lý do bạn nên ứng tuyển vị trí này:

Bạn được nhận mức thu nhập lên tới 20M++ theo hiệu quả công việc.

20M++

Bạn được nhận cơ hội thăng tiến vị trí cao hơn.

Bạn được nhận ưu đãi cổ phiếu ESOP theo chính sách của công ty.

Bạn được chủ động quyết định nhân sự trong cửa hàng.

Bạn được hưởng các ưu đãi theo chính sách của công ty khi mua sản phẩm.

Nội dung công việc:

Quản lý hàng hoá của cửa hàng.

Quản lý doanh số bán hàng của cửa hàng.

Quản lý quy trình vận hành cửa hàng.

Quản lý điều hành nguồn nhân sự tại cửa hàng.

Về HESMAN GROUP:

“Hesman Group là đơn vị số 1 tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời cho quá trình mua sắm sản phẩm công nghệ tại Việt Nam. Chúng tôi là đối tác ủy quyền tin cậy của các hãng công nghệ uy tín hàng đầu trên thế giới như Apple, Samsung trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.”

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (chuyên ngành có liên quan).

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.

Nam/ nữ độ tuổi từ 22 - 32 tuổi (Nam cao từ 1m65, nữ cao từ 1m58).

Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lê tới 20M++ theo hiệu quả công việc.

Cửa hàng làm việc theo tiêu chuẩn Samsung.

Samsung

Được tiếp cận các sản phẩm công nghệ mới nhất.

Được ưu tiên theo lộ trình thăng tiến công ty.

Được tham gia các ưu đãi mua hàng (áp dụng riêng cho CBNV).

Được tham gia chính sách cổ phiếu ESOP.

Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng.

Được tham gia các chương trình Teambuilding gắn kết, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin