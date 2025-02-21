Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch:

Xây dựng kế hoạch, triển khai & kiểm soát các kế hoạch xuống cho đội ngũ Trình dược viên để đảm bảo đạt được 100% kế hoạch Kinh doanh của trưởng phòng kinh doanh giao.

2. Quản lý và kiểm soát các kế hoạch:

• Kiểm soát theo dõi các báo cáo bán hàng, phân tích các dữ liệu nhằm định ra cơ hội hoặc đưa ra kế hoạch hành động hợp lý, chỉ đạo kịp thời cho đội ngũ TDV. Nhận diện những khu vực/ vấn đề cần ưu tiên hỗ trợ TDV thực hiện ngay.

• Đảm bảo toàn bộ hệ thống (TDV và Nhà thuốc) thực hiện nghiêm túc chương trình, cam kết bán hàng của Công ty.

• Phản hồi các thông tin tại khu vực cho quản lý trực tiếp

3. Phát triển đội ngũ:

• Phối hợp phòng nhân sự tuyển dụng Trình dược viên đúng và đủ.

• Đào tạo, huấn luyện TDV nâng cao năng lực, kỹ năng để phục vụ công việc được hiệu quả cao nhất

4. Quản lý và phát triển khách hàng:

• Thường xuyên có mặt trên thị trường để tìm hiểu và giải quyết vấn đề phát sinh liên quan đến thị trường. Nhận diện được thị trường đang ở phân khúc nào, nhận diện được đối thủ đang hoạt động trong khu vực để có kế hoạch hành động cụ thể và hỗ trợ TDV thực hiện kịp thời

• Tìm kiếm, đề nghị các chương trình nhằm phát triển độ phủ, doanh số