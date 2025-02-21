Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty TNHH TMDV An Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty TNHH TMDV An Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH TMDV An Phúc Thịnh
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Công Ty TNHH TMDV An Phúc Thịnh

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công Ty TNHH TMDV An Phúc Thịnh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84

- 86 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Him Lam, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Chiến lược Bán hàng và Thương mại: Đảm bảo sự lãnh đạo, kế hoạch khối lượng, cung cấp kho và thực hiện mục tiêu khối lượng công ty hàng tháng, theo từng thương hiệu và mã SKU.
A. Chiến lược Bán hàng và Thương mại:
1. Đảm bảo đạt tối thiểu 100% mục tiêu khối lượng bán hàng hàng tháng của công ty dựa trên mục tiêu bán hàng theo tuyến đã thỏa thuận cho từng khu vực, vùng và lãnh thổ.
2. Đảm bảo đạt tối thiểu 100% mục tiêu phân phối dựa trên số lượng tuyến đã thỏa thuận.
3. Đảm bảo sự triển khai và áp dụng đúng đắn các chỉ thị liên quan đến các thương hiệu JTI tại các khu vực, vùng và lãnh thổ.
4. Đảm bảo việc sử dụng đúng đắn các khoản đầu tư và ngân sách Marketing hoạt động thương mại theo hướng dẫn của JTI.
5. Phân tích sự phát triển của thương hiệu JTI tại các khu vực, lãnh thổ, quận và nhà phân phối, xác định và tận dụng tiềm năng tăng trưởng. Tiến hành công việc thực tế tối thiểu 3 ngày mỗi tuần.
B. Mối quan hệ nội bộ với DSO, Nhà phân phối & Khách hàng:
1. Thiết lập mối quan hệ kinh doanh và cá nhân tích cực với đội ngũ bán hàng, nhà phân phối, đại lý phụ, nhà bán buôn và các cửa hàng bán lẻ nhằm đảm bảo thành công lâu dài trong khu vực được giao.
2. Vai trò lãnh đạo trong việc đàm phán với các bộ phận Tài chính, Nhân sự, Vận chuyển và Quản lý về việc giao hàng và các vấn đề kinh doanh khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH TMDV An Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV An Phúc Thịnh

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TMDV An Phúc Thịnh

Công Ty TNHH TMDV An Phúc Thịnh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 84 - 86 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Him Lam, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

