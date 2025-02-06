Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần Viva International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 13 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Môi trường làm việc năng động. - Được đào tạo về nghiệp vụ. - Được tham gia BHXH, Quận 11

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

1. Quản Lý Về Hàng Hoá

2. Quản Lý Về Nhân Sự

3. Quản Lý Về Chất Lượng Sản Phẩm

4. Quản Lý Cơ Sở Vật Chất, Trang Thiết Bị

5. Vệ Sinh

6. Quản Lý Doanh Thu, Chi Phí

7. Thực Hiện Báo Cáo Định Kỳ

8. Hỗ Trợ Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Hoạt Động Kinh Doanh Tại Cửa Hàng Cùng Với Công Ty

9. Đảm Bảo Tính Bảo Mật Về Công Việc

10. Xử Lý Các Vấn Đề Phát Sinh Tại Cửa Hàng

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ độ tuổi 18 - 35 tuổi, có sức khỏe tốt;

- Có ít nhất 1 năm kiinh nghiệm;

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Thái độ tôn trọng khách hàng, đồng nghiệp

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, gọn gàng, sạch sẽ

- Có tinh thần trách nhiệm

- Khả năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng xử lý tình huống.

Tại Công ty cổ phần Viva International Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 14 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Viva International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.