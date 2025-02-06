Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần Viva International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty cổ phần Viva International
Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
13 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Môi trường làm việc năng động.
- Được đào tạo về nghiệp vụ.
- Được tham gia BHXH, Quận 11
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
1. Quản Lý Về Hàng Hoá
2. Quản Lý Về Nhân Sự
3. Quản Lý Về Chất Lượng Sản Phẩm
4. Quản Lý Cơ Sở Vật Chất, Trang Thiết Bị
5. Vệ Sinh
6. Quản Lý Doanh Thu, Chi Phí
7. Thực Hiện Báo Cáo Định Kỳ
8. Hỗ Trợ Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Hoạt Động Kinh Doanh Tại Cửa Hàng Cùng Với Công Ty
9. Đảm Bảo Tính Bảo Mật Về Công Việc
10. Xử Lý Các Vấn Đề Phát Sinh Tại Cửa Hàng
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ độ tuổi 18 - 35 tuổi, có sức khỏe tốt;
- Có ít nhất 1 năm kiinh nghiệm;
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Thái độ tôn trọng khách hàng, đồng nghiệp
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, gọn gàng, sạch sẽ
-
- Có tinh thần trách nhiệm
- Khả năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng xử lý tình huống.
- Có ít nhất 1 năm kiinh nghiệm;
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Thái độ tôn trọng khách hàng, đồng nghiệp
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, gọn gàng, sạch sẽ
-
- Có tinh thần trách nhiệm
- Khả năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng xử lý tình huống.
Tại Công ty cổ phần Viva International Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 14 triệu VND
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Viva International
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI