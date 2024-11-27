Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH A MÀ KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY TNHH A MÀ KITCHEN
- Hồ Chí Minh: 189 Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
- Thực hiện kiểm tra checklist đầu ca và cuối mỗi ca
- Nắm và hiểu rõ kiến thức về các bộ phận:phục vụ,pha chế,thu ngân.
- Kiểm kê hàng tồn,lên đơn hàng mỗi ngày.
- Thực hiện các loại báo cáo được giao
- Tập trung vận hành,đảm bảo các vấn đề về vệ sinh,CSKH,chất lượng SP.
- Đi làm đúng giờ đúng ca đã được sắp xếp
- Thực hiện kiểm tra checklist đầu và cuối mỗi ca
- Chuẩn bị và đảm bảo đầy đủ hàng hóa vận hành trong ca
- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề xảy ra trong ca
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lí
- Chủ động báo cáo các công việc được giao đúng deadline
- Thực hiện và tuân thủ theo quy định,nội quy của công ty.
- Thực hiện,bàn giao ca rõ ràng,đầy đủ.
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành kinh doanh,quản trị hoặc liên quan
Kinh nghiệm
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm (nhà hàng Hoa)
Kiến thức
- Có kiến thức chuyên môn về quản lí,về f&b
Kỹ năng
- Có kỹ năng giao tiếp tốt
- Chủ động trong công việc
- Có kỹ năng giải quyết tình huống và các vấn đề phát sinh
- Có kỹ năng máy tính,ecxel tốt
- Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh/tiếng Hoa cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH A MÀ KITCHEN Thì Được Hưởng Những Gì
- Du Lịch
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH A MÀ KITCHEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
