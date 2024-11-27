Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH A MÀ KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH A MÀ KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH A MÀ KITCHEN
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY TNHH A MÀ KITCHEN

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY TNHH A MÀ KITCHEN

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 189 Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

- Thực hiện kiểm tra checklist đầu ca và cuối mỗi ca
- Nắm và hiểu rõ kiến thức về các bộ phận:phục vụ,pha chế,thu ngân.
- Kiểm kê hàng tồn,lên đơn hàng mỗi ngày.
- Thực hiện các loại báo cáo được giao
- Tập trung vận hành,đảm bảo các vấn đề về vệ sinh,CSKH,chất lượng SP.
- Đi làm đúng giờ đúng ca đã được sắp xếp
- Thực hiện kiểm tra checklist đầu và cuối mỗi ca
- Chuẩn bị và đảm bảo đầy đủ hàng hóa vận hành trong ca
- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề xảy ra trong ca
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lí
- Chủ động báo cáo các công việc được giao đúng deadline
- Thực hiện và tuân thủ theo quy định,nội quy của công ty.
- Thực hiện,bàn giao ca rõ ràng,đầy đủ.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ
- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành kinh doanh,quản trị hoặc liên quan
Kinh nghiệm
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm (nhà hàng Hoa)
Kiến thức
- Có kiến thức chuyên môn về quản lí,về f&b
Kỹ năng
- Có kỹ năng giao tiếp tốt
- Chủ động trong công việc
- Có kỹ năng giải quyết tình huống và các vấn đề phát sinh
- Có kỹ năng máy tính,ecxel tốt
- Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh/tiếng Hoa cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH A MÀ KITCHEN Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH A MÀ KITCHEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH A MÀ KITCHEN

CÔNG TY TNHH A MÀ KITCHEN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 62 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-nha-hang-thu-nhap-11-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job257877
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Phở 24
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Phở 24 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
Phở 24
Hạn nộp: 26/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 11 Triệu
Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn
Hạn nộp: 26/01/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Hạn nộp: 24/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 25/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MISSO VN
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH MISSO VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MISSO VN
Hạn nộp: 23/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/02/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Hạn nộp: 24/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Phổ Đình
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH MTV Phổ Đình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 19 Triệu
Công Ty TNHH MTV Phổ Đình
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Hạn nộp: 19/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Hàng Sushi Masa
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Nhà Hàng Sushi Masa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Nhà Hàng Sushi Masa
Hạn nộp: 20/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
Tuyển Nhân viên SEO Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOKSA
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MOKSA
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Phở 24
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Phở 24 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
Phở 24
Hạn nộp: 26/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 11 Triệu
Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn
Hạn nộp: 26/01/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Hạn nộp: 24/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 25/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MISSO VN
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH MISSO VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MISSO VN
Hạn nộp: 23/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/02/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Hạn nộp: 24/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Phổ Đình
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH MTV Phổ Đình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 19 Triệu
Công Ty TNHH MTV Phổ Đình
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Hạn nộp: 19/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Hàng Sushi Masa
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Nhà Hàng Sushi Masa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Nhà Hàng Sushi Masa
Hạn nộp: 20/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất