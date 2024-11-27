Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH A MÀ KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 189 Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

- Thực hiện kiểm tra checklist đầu ca và cuối mỗi ca

- Nắm và hiểu rõ kiến thức về các bộ phận:phục vụ,pha chế,thu ngân.

- Kiểm kê hàng tồn,lên đơn hàng mỗi ngày.

- Thực hiện các loại báo cáo được giao

- Tập trung vận hành,đảm bảo các vấn đề về vệ sinh,CSKH,chất lượng SP.

- Đi làm đúng giờ đúng ca đã được sắp xếp

- Chuẩn bị và đảm bảo đầy đủ hàng hóa vận hành trong ca

- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề xảy ra trong ca

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lí

- Chủ động báo cáo các công việc được giao đúng deadline

- Thực hiện và tuân thủ theo quy định,nội quy của công ty.

- Thực hiện,bàn giao ca rõ ràng,đầy đủ.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành kinh doanh,quản trị hoặc liên quan

Kinh nghiệm

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm (nhà hàng Hoa)

Kiến thức

- Có kiến thức chuyên môn về quản lí,về f&b

Kỹ năng

- Có kỹ năng giao tiếp tốt

- Chủ động trong công việc

- Có kỹ năng giải quyết tình huống và các vấn đề phát sinh

- Có kỹ năng máy tính,ecxel tốt

- Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh/tiếng Hoa cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH A MÀ KITCHEN Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm

- Du Lịch

- Đồng phục

- Chế độ thưởng

- Chăm sóc sức khỏe

- Đào tạo

- Tăng lương

- Nghỉ phép năm

