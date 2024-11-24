Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Heli Beer Garden làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Heli Beer Garden
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Heli Beer Garden

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Heli Beer Garden

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19

- 21 Tân Cảng, phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh & Marketing
- Sắp xếp và giám sát thực hiện các hoạt động marketing, chương trình khuyến mãi, ưu đãi.
- Tổ chức thực hiện các chương trình giải trí, các sự kiện theo yêu cầu của khách hàng (sinh nhật, tiệc công ty, event)
2. Quản Lý nhân viên, giám sát tiêu chuẩn phục vụ
- Phân công, sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên
- Kiểm tra và giám sát tình hình chấp hành quy chế, nội quy của nhân viên trong bộ phận.
- Tổ chức hướng dẫn, kèm cặp nhân viên theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ của nhà hàng.
- Tham gia tuyển chọn và đào tạo nhân viên mới.
3. Chăm sóc khách hàng
- Trực tiếp giải quyết các khiếu nại của khách hàng
- Đưa ra các chương trình khảo sát sự hài lòng của khách hàng cho chất lượng dịch vụ
4. Quản lý hàng hóa, tài sản
- Thực hiện các công việc về quản lý tài sản và các trang thiết bị của nhà hàng.
- Tư vấn và dự trù việc mua sắm tài sản nhà hàng; quản lý việc sử dụng các hàng hoá và vật tư.
- Quản lý chi phí vận hành ở mức tối ưu theo KPI
- Kiểm soát mức độ tồn kho và các order hàng của bộ phận Bar trong nhà hàng.
5. Báo cáo và phối hợp các bộ phận khác
- Hàng ngày nhận báo cáo thu - chi từ các bộ phận và theo dõi, giám sát các báo cáo đó.
- Liên hệ chặt chẽ với các bộ phận khác (Bếp, Thu mua, Marketing) để mang đến chất lượng thực phẩm và dịch vụ cao nhất cho khách hàng, với chi phí tối ưu
- Đảm bảo các vấn đề về an ninh, an toàn trong nhà hàng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Trung thực, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc cao Classification: Internal
- Nhanh nhẹn, có tư duy logic, phẩm chất tốt
- Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt, kỹ năng xử lý tình huống tốt
- Kỹ năng quản lý, đào tạo, giám sát và phát triển đội ngũ
- Kỹ năng lập kế hoạch,
- Am hiểu thị trường F&B, đối thủ cạnh tranh
- Kỹ năng sử dụng máy vi tính
- Giao tiếp tiếng Anh tốt
- Bằng cấp: Cao đẳng trở lên các ngành Quản lý Nhà hàng - Khách sạn

Tại Heli Beer Garden Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thoả thuận
- Phụ cấp cơm 730.000/Tháng
- Thưởng doanh thu theo KPI
- Thưởng sinh nhật, hiếu hỉ
- Hỗ trợ tiền gửi xe
- 04 ngày nghỉ hàng tháng
- Các quyền lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Heli Beer Garden

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Heli Beer Garden

Heli Beer Garden

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19-21 Tân Cảng, Phường 25, Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

