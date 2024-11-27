Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Các quận trong khu vực Tp. Hồ Chí Minh và Thủ Đức, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Dẫn dắt cửa hàng để đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra
Theo dõi / giám sát toàn bộ đội ngũ nhân viên cửa hàng để thực hiện đầy đủ Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng
Giám sát Quy trình thanh toán, Kiểm soát các loài gây hại, Sửa chữa và Bảo dưỡng Thiết bị
Kiểm soát ngân sách / kiểm kê hàng hóa một cách hiệu quả
Sắp xếp lịch làm việc của nhân viên theo ca
Hỗ trợ Cửa hàng trưởng trong việc kiểm soát chi phí, phân tích P & L của cửa hàng hàng tháng
Thực hiện POSM theo hướng dẫn của bộ phận Marketing
Phát triển và đào tạo nhân viên cửa hàng
Tuyển dụng nhân viên cửa hàng
Quan sát, hướng dẫn và đảm bảo nhân viên thực hiện các công việc theo đúng quy trình và tiêu chuẩn của cửa hàng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng nhóm trong lĩnh vực nhà hàng, cửa hàng F&B, chuỗi bán lẻ
Giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý thời gian và làm việc theo nhóm
Hiểu về PnL (Quản lý chi phí: Nhân sự, nguyên vật liệu, chi phí khác ...)
Hiểu về VSATTP, các kiểm soát quy trình tiêu chuẩn VSATTP
Kỹ năng chăm sóc khách hàng và giải quyết tình huống
Sẵn sàng làm việc theo ca; sẵn sàng tăng ca khi cửa hàng cần hỗ trợ
Thân thiện, nhiệt tình, có trách nhiệm, chăm chỉ, học hỏi nhanh, trung thực
Độ tuổi từ 20 – 35
Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật quy định (Bảo hiểm Xã hội; Bảo hiểm Y tế; Bảo hiểm Thất nghiệp)
Làm ngày lễ, Tết nhân hệ số theo Luật
12 ngày phép/ năm, phép ốm đau
Bảo hiểm tai nạn 24/7
Cơ hội thăng tiến lên vị trí Store Manager
Được đào tạo các khóa kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm theo tiêu chuẩn tập đoàn JFC
Tham gia các sự kiện nội bộ của Cửa hàng: Team Building, Ngày hội Thể thao...
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày và 6 ngày/tuần
Thời gian làm việc
Địa điểm: khu vực nội thành Hồ Chí Minh
Địa điểm:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
