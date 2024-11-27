Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Các quận trong khu vực Tp. Hồ Chí Minh và Thủ Đức, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Dẫn dắt cửa hàng để đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra

Theo dõi / giám sát toàn bộ đội ngũ nhân viên cửa hàng để thực hiện đầy đủ Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng

Giám sát Quy trình thanh toán, Kiểm soát các loài gây hại, Sửa chữa và Bảo dưỡng Thiết bị

Kiểm soát ngân sách / kiểm kê hàng hóa một cách hiệu quả

Sắp xếp lịch làm việc của nhân viên theo ca

Hỗ trợ Cửa hàng trưởng trong việc kiểm soát chi phí, phân tích P & L của cửa hàng hàng tháng

Thực hiện POSM theo hướng dẫn của bộ phận Marketing

Phát triển và đào tạo nhân viên cửa hàng

Tuyển dụng nhân viên cửa hàng

Quan sát, hướng dẫn và đảm bảo nhân viên thực hiện các công việc theo đúng quy trình và tiêu chuẩn của cửa hàng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ Trung học Phổ thông trở lên

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng nhóm trong lĩnh vực nhà hàng, cửa hàng F&B, chuỗi bán lẻ

Giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý thời gian và làm việc theo nhóm

Hiểu về PnL (Quản lý chi phí: Nhân sự, nguyên vật liệu, chi phí khác ...)

Hiểu về VSATTP, các kiểm soát quy trình tiêu chuẩn VSATTP

Kỹ năng chăm sóc khách hàng và giải quyết tình huống

Sẵn sàng làm việc theo ca; sẵn sàng tăng ca khi cửa hàng cần hỗ trợ

Thân thiện, nhiệt tình, có trách nhiệm, chăm chỉ, học hỏi nhanh, trung thực

Độ tuổi từ 20 – 35

Quyền Lợi

Thu nhập: Lương cơ bản + thưởng doanh thu

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật quy định (Bảo hiểm Xã hội; Bảo hiểm Y tế; Bảo hiểm Thất nghiệp)

Làm ngày lễ, Tết nhân hệ số theo Luật

12 ngày phép/ năm, phép ốm đau

Bảo hiểm tai nạn 24/7

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Store Manager

Được đào tạo các khóa kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm theo tiêu chuẩn tập đoàn JFC

Tham gia các sự kiện nội bộ của Cửa hàng: Team Building, Ngày hội Thể thao...

Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày và 6 ngày/tuần

Thời gian làm việc

Địa điểm: khu vực nội thành Hồ Chí Minh

Địa điểm:

Cách Thức Ứng Tuyển

