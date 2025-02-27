Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Xoay ca từ 8h00

- 18h00 và 11h00

- 20h00; off 04 ngày/tháng, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Quản Lý Về Hoạt Động Kinh Doanh
Xây dựng kế hoạch kinh doanh, các chương trình khuyến mãi nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ
Chịu toàn bộ trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh của cơ sở.
Xây dựng kế hoạch và Triển khai kế hoạch kinh doanh tại cơ sở để đảm bảo đạt doanh số được giao.
Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm cho chi nhánh gắn liền với mục tiêu chiến lược của Hệ thống, xác định chỉ tiêu hàng tháng/quý/năm cho các bộ phận tại Chi nhánh.
Tham gia lập kế hoạch kinh doanh và marketing nhằm thực hiện chỉ tiêu doanh thu theo mục tiêu của Công ty.
Phụ trách sale, hỗ trợ nhân sự sale tại chi nhánh
Triển khai, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ, sản phẩm tại chi nhánh đảm bảo hiệu quả đạt mục tiêu kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Quản lý nhân sự:
Đề xuất, trực tiếp tuyển dụng, sàng lọc và lựa chọn ứng viên phù hợp với bảng mô tả công việc tương ứng nhằm đảm bảo đủ số lượng nhân sự cho chi nhánh.
Kết hợp với phòng nhân sự tổ chức các buổi học. Sắp xếp, bố trí nhân sự tham gia đào tạo, luân chuyển nhân sự để đảm bảo chất lượng kiến thức chuyên môn
Đề ra KPI cho nhân viên và hướng dẫn cách thực hiện.
Phân công ca làm việc, lịch off cho nhân sự trong chi nhánh.
Kiểm tra tác phong chuyên nghịêp và hướng dẫn nhân viên về tác phong làm việc (đồng phục, tiếp đón khách, …)
Triển khai và giám sát thực hiện các thông báo, chính sách mới, quy định mới.
Thông báo lương định kỳ cho nhân viên, giải quyết khiếu nại, thắc mắc liên quan
Quản lý về tài chính:
Trực tiếp theo dõi doanh thu, chi phí phát sinh của chi nhánh hằng ngày/hằng tháng để đưa ra các điều chỉnh phù hợp.
Kiểm soát cập nhập file thống kê về doanh thu/chi phí hằng ngày/quẹt thẻ/ghi chú vào mỗi ngày.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo chỉ tiêu về doanh số được giao.
Quản lý về hoạt động dịch vụ - khách hàng:
Điều phối nhân sự thực hiện tư vấn, điều trị dịch vụ cho khách hàng.
Theo dõi/ giám sát quá trình thực hiện dịch vụ của các nhân viên cho đúng chuẩn, đúng thao tác.
Theo dõi tiến độ thực hiện của doanh thu theongày/ tuần/ tháng để đưa ra các chiến lược điều chỉnh phù hợp nhất nhằm đạt được KPI doanh số của cả chi nhánh.
Hỏi han, quan tâm và tiếp nhận phản hồi khách hàng.Giải quyết các vấn đề thắc mắc khiếu nại của khách hàng.
Hỗ trợ nhân viên đón khách, tiếp khách, tư vấn khách hàng.
Ghi chú lưu ý những tình trạnh khách hàng đặc biệt (không cải thiện, ….) và liên hệ các bộ phận liên quan để giải quyết.
Xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng trực tiếp, gián tiếp để khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về thái độ, chất lượng phục vụ.
Quản lý hàng hóa, máy móc thiết bị:
Trực tiếp đề xuất mua các hàng hóa liên quan đến các hoạt động của spa theo đúng quy định.
Kiểm tra hàng hóa. Đánh giá, phản hồi về chất lượng sản phẩm nhập kho.
Theo dõi số lượng hàng hóa sử dụng hàng ngày, xuất/ nhập kho hàng tuần; kiểm kê hàng hoá.
Tổ chức theo dõi, kiểm tra, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các máy móc trang thiết bị dụng cụ định kỳ hằng tuần, hằng tháng (có sự cố liên hệ ngay với các bộ phận liên quan)

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các chuyên ngành có liên quan: Quản lý nhân sự, quản trị kinh doanh, tài chính,…
Giới tính: Nam/Nữ, tuổi từ 25-35
Am hiểu cơ bản về da, có khả năng lên phác đồ điều trị, có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực spa.
Có kinh nghiệm về quản lý nhân sự, tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng, marketing...trong các lĩnh vực có liên quan
Ngoại hình ưa nhìn (không mắc các bệnh lý về da)
Từ 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương;
Kỹ năng đào tạo. Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
Kỹ năng phân tích, xử lí tình huống và ra quyết định
Kỹ năng xây dựng mối quan hệ
Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm. Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng tạo ảnh hưởng. Kỹ năng quản trị xung đột. Kỹ năng quản trị rủi ro
Kỹ năng tự học, tự trau dồi. Kỹ năng giải trình
Kỹ năng đàm phán - thuyết phục. Kỹ năng giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 35 triệu VND
Lương cứng: Từ 15 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 86 - 88 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

