Tuyển Quản lý Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu

Mức lương 30 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5 Bình Thới, Phường 11, Quận 11, TP.HCM, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

• Kinh nghiệm quản lý:

Kinh nghiệm quản lý:

• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cấp trung hoặc cao trong lĩnh vực làm đẹp (thẩm mỹ viện, nha khoa, spa hoặc mỹ phẩm).

• Có thành tích rõ ràng trong việc quản lý đội ngũ và đạt được các mục tiêu doanh thu hoặc tăng trưởng.

• Hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực làm đẹp:

Hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực làm đẹp:

• Am hiểu về các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, thẩm mỹ nội khoa, nha khoa, phun xăm, spa và kinh doanh mỹ phẩm.

• Hiểu được hành vi khách hàng trong lĩnh vực này, đặc biệt là chiến lược giữ chân và phát triển khách hàng VIP.

• Kiến thức Marketing và Sales:

Kiến thức Marketing và Sales:

• Thành thạo các chiến lược marketing online (digital marketing, social media, chạy quảng cáo) và offline.

• Có kinh nghiệm triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hoặc sự kiện làm đẹp để gia tăng doanh số.

• Hiểu biết về định vị thương hiệu trong ngành thẩm mỹ.

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Quản lý đội nhóm:

Quản lý đội nhóm:

• Có khả năng lãnh đạo và xây dựng đội nhóm hiệu quả.

• Kỹ năng giao tiếp, truyền động lực và tạo cảm hứng làm việc cho nhân viên.

Tại Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận (có thể đạt từ 30 triệu - 45 triệu)

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và hiện đại.

Thưởng lễ tết, lương tháng 13 theo lợi nhuận Công ty

Tiền mừng sinh nhật, hỷ hiếu, sinh con...

Đầy đủ chế độ theo Luật lao động: bảo hiểm, ngày phép, nghỉ lễ....

Trang thiết bị, phương tiện làm việc đầy đủ

Có chế độ tham quan nghỉ mát hàng năm với chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin