Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT HOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT HOA
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT HOA

Quản lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT HOA

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2 – PLS Building, 240 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q. Phú Nhuận, TP.HCM, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

1.Tiếp nhận hàng hoá:
Kiểm tra số lượng, chất lượng và tình trạng hàng hóa khi nhập kho.
So sánh hàng hóa với phiếu nhập, đơn đặt hàng và các chứng từ liên quan.
Xử lý các trường hợp hàng hóa không đúng quy cách, hư hỏng hoặc thiếu sót.
Nhập dữ liệu hàng hóa vào hệ thống quản lý kho.
2. Lưu trữ và bảo quản hàng hóa:
Sắp xếp hàng hóa trong kho theo quy định, đảm bảo khoa học, gọn gàng và dễ dàng tìm kiếm.
Vận hành các thiết bị, dụng cụ hỗ trợ việc lưu trữ và bảo quản hàng hóa (kệ hàng).
Thực hiện các biện pháp bảo quản hàng hóa, đảm bảo chất lượng và an toàn.
Kiểm kê hàng hóa định kỳ, theo dõi số lượng tồn kho và báo cáo kịp thời.
3. Xuất hàng hoá:
Chuẩn bị hàng hóa theo đơn đặt hàng, phiếu xuất kho và yêu cầu của phòng kinh doanh.
Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa trước khi xuất kho.
Đóng gói hàng hóa đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.
Hoàn thiện các thủ tục xuất kho và cập nhật thông tin vào hệ thống.
4. Vệ sinh kho:
Duy trì vệ sinh khu vực kho bãi sạch sẽ, gọn gàng.
Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ, an toàn lao động.
5. Báo cáo:
Báo cáo định kỳ về tình hình nhập, xuất, tồn kho.
Báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.
6. Các nhiệm vụ khác:
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Thành thạo tin học văn phòng.
Thành thạo các kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel.
Trung thực, cẩn thận, chịu khó.
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và tập thể.
Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT HOA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7-8 triệu, đánh giá điều chỉnh lương định kỳ theo quy định Công ty.
Thưởng lễ/ tết, sinh nhật, chế độ hiếu/ hỷ theo quy định Công ty.
Các chế độ ngày phép năm, BHXH theo quy định pháp luật hiện hành.
Được tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ, company trip, team building, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT HOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT HOA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT HOA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 211 Trần Não, An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

