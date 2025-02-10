Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà C2, Làng quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục tiêu chính:

Hỗ trợ công tác kiểm soát hiệu suất làm việc của nhân viên.

Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của công ty.

Đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Trách nhiệm chính:

Quản lý hiệu suất nhân viên:

Tham gia vào các dự án xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất công việc

Hỗ trợ thực hiện các cuộc đánh giá hiệu suất định kỳ, đưa ra những phản hồi kịp thời.

Hỗ trợ theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của nhân viên dựa trên các mục tiêu đã đặt ra.

Phát triển tổ chức

Hỗ trợ đề xuất các giải pháp tối ưu hóa nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động.

Tham gia xây dựng và triển khai các dự án chuyên môn áp dụng cho hệ thống và các công ty thành viên

Phối hợp xây dựng các quy trình làm việc hiệu quả, minh bạch và dễ thực hiện.

Hỗ trợ tổ chức hướng dẫn các bộ phận trong việc xây dựng quy trình công việc.

Các công việc khác:

Tham gia xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự liên quan đến đánh giá hiệu suất, phát triển nhân sự.

Thực hiện các báo cáo liên quan đến hiệu suất nhân sự và phát triển tổ chức.

Hỗ trợ các hoạt động khác của phòng Nhân sự khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Am hiểu về các phương pháp đánh giá hiệu suất, phát triển nhân sự.

Khác:

Có tư duy sáng tạo, chủ động và nhiệt tình.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có tinh thần trách nhiệm và làm việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương / thưởng hấp dẫn + phụ cấp ăn trưa tại công ty +

- Được xét tăng lương 1 lần/năm;

- Chế độ BHXH, BHYT theo luật Lao động, ngoài ra được tham gia chương trình CS Sức khỏe CBVN...

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

