Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N01 - T6 Khu Đoàn Ngoại Giao, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo tất cả các dịch vụ: Chăm sóc da, điều trị da, triệt lông,... tại cơ sở được thực hiện đúng quy trình, đạt chất lượng và đáp ứng yêu cầu khách hàng.

- Giám sát, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên trong việc thực hiện các nghiệp vụ.

- Đảm bảo các liệu trình điều trị được tiến hành một cách an toàn, hiệu quả và chuyên nghiệp.

- Trực tiếp đào tạo, huấn luyện kỹ năng, kiến thức về các dịch vụ chăm sóc da cho nhân viên.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh và các tiêu chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ.

- Báo cáo hàng tuần, hàng tháng về tình hình hoạt động, doanh thu và hiệu quả của các dịch vụ điều trị và chăm sóc da cho cấp trên.

- Xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ đối nội, đối ngoại xuất phát từ hoạt động kinh doanh của công ty.

- Hỗ trợ xây dựng chiến lược marketing, quảng bá các dịch vụ spa để thu hút khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ.

- Tư vấn và đề xuất các dịch vụ mới, cải tiến hoặc phát triển các chương trình khuyến mãi để gia tăng doanh thu và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Hiểu rõ và có kinh nghiệm thực hành các liệu trình dịch vụ điều trị và chăm sóc da mà cơ sở cung cấp (chăm sóc da mặt cơ bản, tắm trắng, giảm béo, đặc trị da nhạy cảm, trị nám, tàn nhang, công nghệ cao,...).

- Hiểu biết về các sản phẩm mỹ phẩm, thiết bị và dụng cụ spa, quy trình vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị.

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực spa, đặc biệt là các dịch vụ chăm sóc da, trị liệu da, giảm béo, làm trắng da, trẻ hóa da,... Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý và điều hành.

- Thành thạo và trực tiếp thực hiện được tất cả các dịch vụ mà cơ sở cung cấp.

- Kỹ năng đào tạo, phát triển đội ngũ, có tinh thần hợp tác và hỗ trợ đội nhóm.

- Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tỉ mỉ, cẩn thận, có trách nhiệm cao với công việc.

- Kỹ năng quản lý thời gian, giải quyết vấn đề và tổ chức công việc hiệu quả.

- Sáng tạo, năng động và luôn cập nhật xu hướng mới để phát triển kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập cạnh tranh, hoa hồng và thưởng theo hiệu quả công việc.

2. Thưởng lương tháng 13, thưởng năng lực, thưởng doanh thu, và các ngày lễ Tết.

3. Hỗ trợ chi phí công tác, điện thoại, xăng xe, ăn trưa hàng tháng.

4. Tham gia các hoạt động team building, nghỉ dưỡng trong nước và nước ngoài hàng năm.

5. Làm việc tại spa cao cấp, được sử dụng trang thiết bị hiện đại và môi trường sang trọng.

6. Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

7. Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn, nghỉ lễ Tết, phép năm.

8. Chính sách khám chữa bệnh định kỳ cho nhân viên theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin