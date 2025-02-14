Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Kwang Sung Sprayers VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 14 Triệu

- Nhận đơn hàng từ Nhân viên kinh doanh, tạo đơn hàng dựa theo báo giá hoặc hợp đồng.

- Sắp xếp lịch giao hàng phù hợp.

- Làm báo cáo giao hàng, doanh số theo ngày và theo tháng.

- Tính hoa hồng, sales target của Nhân viên kinh doanh.

- Theo dõi nhận và trả hàng bảo hành.

- Theo dõi tồn kho và mua văn phòng phẩm cho văn phòng.

- Soạn và theo dõi việc gửi và nhận hợp đồng mua bán.

- Làm báo cáo công tác của Nhân viên kinh doanh.

- Hỗ trợ các công việc văn phòng khác đơn giản khác theo sự chỉ đạo của cấp trên nếu có

Thời gian làm việc:

Thứ 2 ~ Thứ 6: 8AM đến 5PM

Thứ 7: 8AM đến 4.30PM