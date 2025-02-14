Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Kwang Sung Sprayers VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công Ty TNHH Kwang Sung Sprayers VINA
- Hồ Chí Minh: Lô 18H. Đường số 3, KCN Lê Minh Xuân, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Đến 14 Triệu
- Nhận đơn hàng từ Nhân viên kinh doanh, tạo đơn hàng dựa theo báo giá hoặc hợp đồng.
- Sắp xếp lịch giao hàng phù hợp.
- Làm báo cáo giao hàng, doanh số theo ngày và theo tháng.
- Tính hoa hồng, sales target của Nhân viên kinh doanh.
- Theo dõi nhận và trả hàng bảo hành.
- Theo dõi tồn kho và mua văn phòng phẩm cho văn phòng.
- Soạn và theo dõi việc gửi và nhận hợp đồng mua bán.
- Làm báo cáo công tác của Nhân viên kinh doanh.
- Hỗ trợ các công việc văn phòng khác đơn giản khác theo sự chỉ đạo của cấp trên nếu có
Thời gian làm việc:
Thứ 2 ~ Thứ 6: 8AM đến 5PM
Thứ 7: 8AM đến 4.30PM
Với Mức Lương Đến 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ngành nghề (Ưu tiên: Điểm cộng thêm cho ứng viên đã làm cho công ty sản xuất và công ty có yếu tố nước ngoài)
Tại Công Ty TNHH Kwang Sung Sprayers VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kwang Sung Sprayers VINA
