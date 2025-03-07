Tuyển Sales Manager Công ty Cổ phần ô tô con đường mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận Nam Từ Liêm
- Hấp dẫn từ 15 - 50 triệu , cơ chế rõ ràng.
- Thưởng thành tích theo hiệu quả công việc
- Được đào tạo kỹ năng và chuyên môn
- Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc.
- Du lịch hàng năm cùng Công ty.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Nghỉ phép, lễ, ... theo quy định của bộ luật lao động.

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

- Lập kế hoạch công tác, giao chỉ tiêu doanh số đến từng nhân viên TVBH trong phòng căn cứ vào chỉ tiêu của toàn phòng.

- Quản lý, giám sát, thúc đẩy việc thực hiện toàn bộ các hợp đồng, công nợ của các TVBH trong phòng. Kiểm tra, kiểm soát và ký nháy các hợp đồng mua bán với khách hàng theo tiêu chuẩn của Đại lý

- Định hướng làm việc cho TVBH. Hỗ trợ TVBH trong việc đàm phán với khách hàng. Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất các hình thức hoạt động bán hàng phù hợp. Quyết định phân chia thị trường cho từng TVBH.

- Trực tiếp triển khai các chương trình bán hàng, khuyến mãi của Đại lý và đến từng nhân viên trong phòng. Chịu trách nhiệm giải thích với các TVBH về các chương trình bán hàng này

- Hỗ trợ Tư vấn bán hàng trong việc phối hợp với các bộ phận phòng ban khác trong mọi hoạt động liên quan của phòng

- Tham mưu cho lãnh đạo bộ phận về các kế hoạch kinh doanh, chương trình bán hàng phù hợp với từng thời kỳ.

- Quản lý thời gian làm việc của nhân viên TVBH: Kiểm tra, giám sát thời gian làm việc của TVBH. Chấn chỉnh kỷ luật, tác phong của TVBH theo tiêu chuẩn của Đại lý.

- Xây dựng các chương trình gắn kết nhân viên. Tham gia đánh giá nhân viên định kỳ. Đề xuất thưởng, phạt, kỷ luật đối với các nhân viên trong phòng.

- Thực hiện & hướng dẫn, đôn đốc Tư vấn bán hàng thực hiện mọi quy định của công ty

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghệp Cao đẳng, Đại học trở lên

+ Có kinh nghiệm: Từ 01 năm trở lên đã làm việc từ các đại lý/ hãng Ô tô

+ Cẩn thận, chăm chỉ, có đạo đức tốt, năng động, sáng tạo, tính học hỏi, trung thực, nhiệt tình trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần ô tô con đường mới Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 50 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ô tô con đường mới

