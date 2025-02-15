Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH INTINS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8h00 – 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu Hợp đồng, BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ phép năm theo quy định của Luật Lao động. Môi trường làm việc quốc tế năng động, trẻ trung., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

1. Sale Marketing:

Phối hợp với các phòng ban và quản lý có liên quan để lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing, bao gồm quảng cáo sản phẩm.

Gặp gỡ khách hàng để thảo luận về mục tiêu, ngân sách và kế hoạch của dự án.

Hỗ trợ lập báo giá, theo dõi hợp đồng, chuẩn bị đề xuất và các tài liệu liên quan đến bán hàng khác.

2. Hành chính:

Theo dõi các vấn đề chung của công ty: điện, nước, văn phòng phẩm, internet, điện thoại, v.v.

Làm việc với các cơ quan như cơ quan BHXH, tòa nhà,... về các vấn đề hành chính liên quan hoạt động chung của công ty.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing/Quản trị kinh doanh,... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Ưu tiên ứng viên có dưới 1 năm kinh nghiệm (kể cả ứng viên mới/sắp ra trường).

Ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng Anh thành thạo, biết tiếng Hàn cơ bản là một điểm cộng.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công ty TNHH INTINS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH INTINS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin