Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Uniben làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trách nhiệm công việc:

• Lựa chọn phương thức đào tạo phù hợp và trực tiếp thực hiện đào tạo các kĩ năng, kiến thức cần thiết cho nhân viên bán hàng

• Chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình đào tạo cho nhân viên bán hàng theo đúng kế hoạch

• Phối hợp với các bộ phận khác để phát triển và triển khai các chiến lược bán hàng hiệu quả.

• Hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên bán hàng trên tuyến bán hàng trong việc phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và chăm sóc khách hàng.

• Tham gia vào các dự án đào tạo và các công việc khác bởi sự chỉ đạo của Trưởng phòng

• Thực hiện phân tích nhu cầu đào tạo cho nhân viên bán hàng, tham gia vào việc phát triển các chương trình đào tạo cho nhân viên kinh doanh

• Đề xuất cải tiến nội dung - chương trình đào tạo cho phù hợp

• Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các đề xuất cải tiến.

• Đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo và điều chỉnh khi cần thiết.

• Lập báo cáo định kỳ về hiệu quả bán hàng và các chương trình đào tạo.

• Đánh giá và đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu quả công việc của đội ngũ bán hàng