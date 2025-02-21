Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Uniben làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Uniben
- Hồ Chí Minh: Centec Tower, 72
- 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Trách nhiệm công việc:
• Lựa chọn phương thức đào tạo phù hợp và trực tiếp thực hiện đào tạo các kĩ năng, kiến thức cần thiết cho nhân viên bán hàng
• Chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình đào tạo cho nhân viên bán hàng theo đúng kế hoạch
• Phối hợp với các bộ phận khác để phát triển và triển khai các chiến lược bán hàng hiệu quả.
• Hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên bán hàng trên tuyến bán hàng trong việc phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và chăm sóc khách hàng.
• Tham gia vào các dự án đào tạo và các công việc khác bởi sự chỉ đạo của Trưởng phòng
• Thực hiện phân tích nhu cầu đào tạo cho nhân viên bán hàng, tham gia vào việc phát triển các chương trình đào tạo cho nhân viên kinh doanh
• Đề xuất cải tiến nội dung - chương trình đào tạo cho phù hợp
• Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các đề xuất cải tiến.
• Đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo và điều chỉnh khi cần thiết.
• Lập báo cáo định kỳ về hiệu quả bán hàng và các chương trình đào tạo.
• Đánh giá và đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu quả công việc của đội ngũ bán hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Uniben Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Uniben
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI