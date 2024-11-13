Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty Gzone làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Representative/Phát triển kinh doanh Tại Công Ty Gzone
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tẩng 3 Tòa Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và duy trì quan hệ đối tác với các đối tác chiến lược, Phụ trách nghiên cứu, phát triển quan hệ thị trường Games.
Mở rộng mạng lưới đối tác bằng cách tiếp cận với các đối tác khu vực, toàn cầu
Triển khai công việc support liên quan tới hợp đồng, điều kiện hợp tác, đối soát.
Xây dựng và phát triển về hình ảnh của sản phẩm và Công ty.
Thực hiện báo cáo công việc theo phân công của quản lý và các công việc liên quan.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng Anh thành thạo 4 kỹ năng:Nghe, nói, đọc, viết
Có kinh nghiệm tại các vị trí sale B2B hoặc business development
Am hiểu, nắm bắt nhanh và hứng thú với Game, Công nghệ
Năng động, nhanh nhạy, linh hoạt, sáng tạo.
Từng có kinh nghiệm làm trong các ngành công nghệ như game, app...là một lợi thế
Ưu tiên: Ứng viên học văn bằng 2 về Luật thương mại hoặc tốt nghiệp Cử nhân Luật (Biết thêm tiếng Trung )
Ưu tiên:
:
Có kinh nghiệm tại các vị trí sale B2B hoặc business development
Am hiểu, nắm bắt nhanh và hứng thú với Game, Công nghệ
Năng động, nhanh nhạy, linh hoạt, sáng tạo.
Từng có kinh nghiệm làm trong các ngành công nghệ như game, app...là một lợi thế
Ưu tiên: Ứng viên học văn bằng 2 về Luật thương mại hoặc tốt nghiệp Cử nhân Luật (Biết thêm tiếng Trung )
Ưu tiên:
:
Tại Công Ty Gzone Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : Thỏa thuận theo năng lực
Thưởng: Thưởng KPI theo % doanh thu, thưởng nóng, thưởng tự khoe thành tích cuối tháng... .
Xét review lương trung bình 1 lần/năm.Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.
Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc, là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo.
Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 6, thứ 7 làm cách tuần từ 8h30- 18h00.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và được khám sức khỏe định kỳ hàng năm(do Công ty tổ chức)
Thưởng: Thưởng KPI theo % doanh thu, thưởng nóng, thưởng tự khoe thành tích cuối tháng... .
Xét review lương trung bình 1 lần/năm.Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.
Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc, là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo.
Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 6, thứ 7 làm cách tuần từ 8h30- 18h00.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và được khám sức khỏe định kỳ hàng năm(do Công ty tổ chức)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Gzone
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI