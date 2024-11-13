Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty Gzone làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tẩng 3 Tòa Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và duy trì quan hệ đối tác với các đối tác chiến lược, Phụ trách nghiên cứu, phát triển quan hệ thị trường Games.

Mở rộng mạng lưới đối tác bằng cách tiếp cận với các đối tác khu vực, toàn cầu

Triển khai công việc support liên quan tới hợp đồng, điều kiện hợp tác, đối soát.

Xây dựng và phát triển về hình ảnh của sản phẩm và Công ty.

Thực hiện báo cáo công việc theo phân công của quản lý và các công việc liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Sử dụng Anh thành thạo 4 kỹ năng:Nghe, nói, đọc, viết

Có kinh nghiệm tại các vị trí sale B2B hoặc business development

Am hiểu, nắm bắt nhanh và hứng thú với Game, Công nghệ

Năng động, nhanh nhạy, linh hoạt, sáng tạo.

Từng có kinh nghiệm làm trong các ngành công nghệ như game, app...là một lợi thế

Ưu tiên: Ứng viên học văn bằng 2 về Luật thương mại hoặc tốt nghiệp Cử nhân Luật (Biết thêm tiếng Trung )

Tại Công Ty Gzone Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : Thỏa thuận theo năng lực

Thưởng: Thưởng KPI theo % doanh thu, thưởng nóng, thưởng tự khoe thành tích cuối tháng... .

Xét review lương trung bình 1 lần/năm.Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc, là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo.

Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 6, thứ 7 làm cách tuần từ 8h30- 18h00.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và được khám sức khỏe định kỳ hàng năm(do Công ty tổ chức)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Gzone

