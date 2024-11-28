Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Chủ động tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

- Giới thiệu phần mềm và tư vấn giải pháp tới khách hàng.

- Phối hợp triển khai công việc với các đồng nghiệp khác trong phòng kinh doanh, marketing và chăm sóc khách hàng.

- Tự tin và chuyên nghiệp trong quá trình làm việc.

- Đối tượng khách hàng: Chủ doanh nghiệp, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Công nghệ các công ty Đào tạo.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 22 đến 35 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Hệ thống thông tin kinh tế.

- Yêu thích kinh doanh, thích tiếp cận với các sản phẩm công nghệ đang là xu hướng

- Kinh nghiệm kinh doanh lĩnh vực B2B hoặc làm việc tại trung tâm giáo dục & đào tạo là một lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp và diễn đạt tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 - 25 triệu (gồm lương cứng 8-10 triệu không phụ thuộc vào doanh số)

- Doanh nghiệp Start up, cần tìm nhân sự gắn bó lâu dài, cơ hội trở thành keyperson và nhận ESOP.

- Tiếp xúc với các sản phẩm công nghệ tiên tiến và tham gia vào các khóa học và đào tạo để cập nhật kiến thức, kỹ năng.

- Làm việc trong môi trường trẻ, nhiều sáng tạo dễ dàng thăng tiến ở các vị trí quản lý.

- Hưởng các chế độ BHXH theo quy định, tham gia các chương trình nghỉ mát, teambuilding.

- Được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao: Câu lạc bộ Bóng đá, cầu lông.

- Được tiếp xúc và mở rộng mạng lưới kết nối chất lượng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH

