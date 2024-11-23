Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MCK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 01.04 CT01 Làng Việt Kiều Châu Âu Euroland, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm hiểu và nắm bắt thông tin thị trường thiết bị vệ sinh, các đối thủ, đối tác và xu hướng tiêu dùng của khách hàng.

- Tìm kiếm thông tin về dự án (nhà ở, chung cư, resort, khách sạn...) qua Internet, mối quan hệ, đi và tìm hiểu thị trường xây dựng...

- Xây dựng nguồn data khách hàng (các chủ đầu tư, nhà thầu, kiến trúc sư...), xây dựng, mở rộng nguồn dữ liệu về các khách hàng tiềm năng. Được Công ty hỗ trợ cung cấp thêm data.

- Tiếp cận, tư vấn, giới thiệu sản phẩm (sử dụng Catalog, Profile, Cardvisit...)

- Chốt đơn hàng: số lượng, giá, chủng loại/mã hàng, nhãn hiệu, tiến độ, kỹ thuật...

- Thực hiện các công việc khác được giao. Hỗ trợ công việc của các phòng ban khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính Nam

- Tuổi từ 22 - 30 trở lên

- Tốt nghiệp cao đẳng- đại học, ưu tiên khối ngành kinh tế

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo khi vào làm. Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MCK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương không áp KPI

- Lương Nhân Viên: lương cứng + phụ cấp + % doanh số (từ 10tr đến 20tr)

- Lương Trưởng Nhóm: lương cứng + phụ cấp + % doanh số (lương cứng 8tr đến 15tr + PC, %)

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Cơ hội thăng tiến: Trưởng - Phó phòng ban kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MCK

