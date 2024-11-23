Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MCK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MCK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MCK
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MCK

Sales Representative/Phát triển kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Representative/Phát triển kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MCK

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 01.04 CT01 Làng Việt Kiều Châu Âu Euroland, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm hiểu và nắm bắt thông tin thị trường thiết bị vệ sinh, các đối thủ, đối tác và xu hướng tiêu dùng của khách hàng.
- Tìm kiếm thông tin về dự án (nhà ở, chung cư, resort, khách sạn...) qua Internet, mối quan hệ, đi và tìm hiểu thị trường xây dựng...
- Xây dựng nguồn data khách hàng (các chủ đầu tư, nhà thầu, kiến trúc sư...), xây dựng, mở rộng nguồn dữ liệu về các khách hàng tiềm năng. Được Công ty hỗ trợ cung cấp thêm data.
- Tiếp cận, tư vấn, giới thiệu sản phẩm (sử dụng Catalog, Profile, Cardvisit...)
- Chốt đơn hàng: số lượng, giá, chủng loại/mã hàng, nhãn hiệu, tiến độ, kỹ thuật...
- Thực hiện các công việc khác được giao. Hỗ trợ công việc của các phòng ban khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính Nam
- Tuổi từ 22 - 30 trở lên
- Tốt nghiệp cao đẳng- đại học, ưu tiên khối ngành kinh tế
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo khi vào làm. Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MCK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương không áp KPI
- Lương Nhân Viên: lương cứng + phụ cấp + % doanh số (từ 10tr đến 20tr)
- Lương Trưởng Nhóm: lương cứng + phụ cấp + % doanh số (lương cứng 8tr đến 15tr + PC, %)
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
- Cơ hội thăng tiến: Trưởng - Phó phòng ban kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MCK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MCK

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MCK

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 01.04 CT01 Làng Việt Kiều Châu Âu Euroland, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-di-lam-ngay-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job255800
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Avocado Va
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Avocado Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 485 - 571 USD
Avocado Va
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 485 - 571 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Orient Express Container Co., Ltd
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Orient Express Container Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orient Express Container Co., Ltd
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Helukabel Viet Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Helukabel Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Helukabel Viet Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Helukabel Viet Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Helukabel Viet Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Helukabel Viet Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dr. Reddy\'s
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Dr. Reddy\'s làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Dr. Reddy\'s
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH YKK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Toronto International Academy
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Toronto International Academy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
Toronto International Academy
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Danone Việt Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH Danone Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Danone Việt Nam
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kronospan Limited
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Kronospan Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Kronospan Limited
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Avocado Va
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Avocado Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 485 - 571 USD
Avocado Va
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 485 - 571 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Orient Express Container Co., Ltd
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Orient Express Container Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orient Express Container Co., Ltd
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Helukabel Viet Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Helukabel Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Helukabel Viet Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Helukabel Viet Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Helukabel Viet Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Helukabel Viet Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dr. Reddy\'s
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Dr. Reddy\'s làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Dr. Reddy\'s
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH YKK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Toronto International Academy
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Toronto International Academy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
Toronto International Academy
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Danone Việt Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH Danone Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Danone Việt Nam
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kronospan Limited
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Kronospan Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Kronospan Limited
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất