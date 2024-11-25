Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty TNHH XNK Phú Thành Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Đường số 5, KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Tìm kiếm thông tin khách hàng mới, mở rộng mạng lưới khách hàng..

- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng, làm báo giá và đàm phán đi đến ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Hỗ trợ, chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng về lâu dài.

- Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng.

- Trực tiếp giải quyết khiếu nại của khách hàng.

- Tương tác, hỗ trợ các bạn trong đội nhóm.

- Báo cáo công việc tuần, tháng.

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành kinh tế, xây dựng, ...

- Độ tuổi: 24 đến 35 tuổi.

- Có tố chất và yêu thích công việc kinh doanh.

- Có ít nhất 1 năm làm việc ở vị trí tương đương

- Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn.

- Trung thực, trách nhiệm và nhạy bén, có khả năng làm việc độc lập.

- Có thể đi công tác ngoại tỉnh

Tại Công ty TNHH XNK Phú Thành Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 8-15 Triệu + Hoa hồng -> Thu nhập ổn định lên đến 20-30 triệu/ tháng

- Cơ chế hoa hồng rõ ràng, không nợ lương, nhận lương vào ngày 5 hàng tháng

- Sản phẩm tốt, thị trường tiềm năng.

- Công tác phí, chi phí tiếp khách,.. theo quy định

- Chế độ phúc lợi: BHXH, T13, phép năm, du lịch, thưởng Lễ - tết, Hiếu - hỉ, sinh nhật,... theo quy định

- Được đào tạo, được cử tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ

- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

- Công ty cam kết mang đến sự công bằng, tôn trọng và cơ hội phát triển cho từng nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK Phú Thành Phát

