Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh HVCG Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Representative/Phát triển kinh doanh Tại HVCG Software
- Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa MITEC, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng về giải pháp ERP phù hợp với nhu cầu kinh doanh của họ
Làm việc với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu và đề xuất giải pháp phù hợp nhất
Tham gia đàm phán và hỗ trợ bộ phận Sales trong việc đàm phán hợp đồng
Xây dựng báo giá và định giá cho khách hàng
Tham gia vào các hoạt động marketing và kinh doanh để giới thiệu giải pháp đến khách hàng tiềm năng
Hỗ trợ triển khai trong làm việc với khách hàng trong suốt quá trình triển khai dự án
Xây dựng và phát triển đội ngũ Presales, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc
Quản trị các hoạt động liên quan đến P&L (Profit & Loss), bao gồm lập kế hoạch, theo dõi và phân tích tài chính
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tư vấn về Odoo, Netsuite, Oracle, SAP hoặc các hệ thống ERP tương tự
Kinh nghiệm phát triển và quản lý đội ngũ tư vấn hoặc dự án
Hiểu biết sâu về quản trị tài chính, đặc biệt là trong việc quản lý P&L
Tiếng Anh giao tiếp
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ chuyên môn liên quan đến ERP hoặc quản trị tài chính
Kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp xuất sắc
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Tại HVCG Software Thì Được Hưởng Những Gì
Review performance theo lộ trình công ty
Được tư vấn, định hướng về career-path rõ ràng
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tại công ty
Có cơ hội tham gia lớp học tiếng Anh/ tiếng Nhật do công ty tổ chức
Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, cùng học hỏi với đồng nghiệp trẻ trung thân thiện
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày từ thứ 2 - thứ 6, checkin linh hoạt, không làm việc cuối tuần
Cùng với chế độ
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho CBNV theo quy định của Pháp luật
Nhiều hoạt động được tổ chức trong năm: New Year Party, Company trip,...
Tham gia nhiều hoạt động tập thể sáng tạo, hoạt động thiện nguyện, các giải phong trào nội bộ,..
Có cơ hội training nội bộ nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm tại các bệnh viện quốc tế
12 ngày nghỉ phép nguyên lương/ năm và 1 ngày nghỉ phép trong tháng sinh nhật
Có cơ hội học và thi các chứng chỉ chuyên môn do công ty tài trợ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HVCG Software
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
