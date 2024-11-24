Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh HVCG Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa MITEC, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng về giải pháp ERP phù hợp với nhu cầu kinh doanh của họ

Làm việc với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu và đề xuất giải pháp phù hợp nhất

Tham gia đàm phán và hỗ trợ bộ phận Sales trong việc đàm phán hợp đồng

Xây dựng báo giá và định giá cho khách hàng

Tham gia vào các hoạt động marketing và kinh doanh để giới thiệu giải pháp đến khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ triển khai trong làm việc với khách hàng trong suốt quá trình triển khai dự án

Xây dựng và phát triển đội ngũ Presales, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc

Quản trị các hoạt động liên quan đến P&L (Profit & Loss), bao gồm lập kế hoạch, theo dõi và phân tích tài chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp bậc Đại

Có kinh nghiệm tư vấn về Odoo, Netsuite, Oracle, SAP hoặc các hệ thống ERP tương tự

Kinh nghiệm phát triển và quản lý đội ngũ tư vấn hoặc dự án

Hiểu biết sâu về quản trị tài chính, đặc biệt là trong việc quản lý P&L

Tiếng Anh giao tiếp

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ chuyên môn liên quan đến ERP hoặc quản trị tài chính

Kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp xuất sắc

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại HVCG Software Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực

Review performance theo lộ trình công ty

Được tư vấn, định hướng về career-path rõ ràng

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tại công ty

Có cơ hội tham gia lớp học tiếng Anh/ tiếng Nhật do công ty tổ chức

Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, cùng học hỏi với đồng nghiệp trẻ trung thân thiện

Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày từ thứ 2 - thứ 6, checkin linh hoạt, không làm việc cuối tuần

Cùng với chế độ

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho CBNV theo quy định của Pháp luật

Nhiều hoạt động được tổ chức trong năm: New Year Party, Company trip,...

Tham gia nhiều hoạt động tập thể sáng tạo, hoạt động thiện nguyện, các giải phong trào nội bộ,..

Có cơ hội training nội bộ nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm tại các bệnh viện quốc tế

12 ngày nghỉ phép nguyên lương/ năm và 1 ngày nghỉ phép trong tháng sinh nhật

Có cơ hội học và thi các chứng chỉ chuyên môn do công ty tài trợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HVCG Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.