Tuyển Software Engineer Công ty TNHH SystemGear Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 30 Triệu

Công ty TNHH SystemGear Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
Công ty TNHH SystemGear Việt Nam

Software Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Công ty TNHH SystemGear Việt Nam

Mức lương
22 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 180

- 182 Lý Chính Thắng, Phường 09, Quận 3

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 22 - 30 Triệu

Lập trình phát triển ứng dụng web cho thị trường Nhật Bản.
Phân tích yêu cầu khách hàng, phân tích hệ thống, viết tài liệu thiết kế chi tiết cho hệ thống
Viết tài liệu test và thực thi test.
Thực hiện nghiên cứu và phát triển (tìm giải pháp cho các vấn đề khó khăn, nghiên cứu công nghệ mới... )

Với Mức Lương 22 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành CNTT
Kinh nghiệm với Java ít nhất 6 năm.
Có kinh nghiệm phát triển trên ít nhất 1 framework của Java: JPA, Spring Boot ...
Hiểu biết về phương pháp thiết kế như DDD, Clean Architecture, ...

Tại Công ty TNHH SystemGear Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ ngày phép
Đối với nhân viên ký HĐLĐ chính thức, 1 năm có 12 ngày phép có lương, được cộng thêm 2 ngày phép sau thời gian thử việc
Mỗi 3 năm thâm niên công tác được cộng thêm 1 ngày phép hưởng lương.
Chính sách về lương thưởng
Tổ chức đánh giá performance, tăng lương 1 năm 1 lần theo thành tích.
Lương tháng 13, Thưởng lợi nhuận công ty, thưởng dự án, thưởng thành tích 4 lần trong năm.
Chế độ phụ cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ kỹ thuật hàng tháng.
Chính sách phúc lợi xã hội
Môi trường làm việc thoải mái năng động, đồng nghiệp thân thiện hòa đồng.
Cơ hội công tác, làm việc và đào tạo tại Nhật
Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi (kết hôn, sinh con, tử tuất, ...)
Các chế độ bảo hiểm theo luật định.
Tham gia bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho nhân viên có thâm niên công tác trên 1 năm.
Khám sức khỏe cho nhân viên định kỳ hàng năm
Tổ chức du lịch công ty, company teambuilding định kỳ hàng năm.
Tổ chức các hoạt động văn hóa trong công ty như: sinh nhật hàng tháng, 8/3, 20/10, Lễ hội Halloween, Giáng sinh,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SystemGear Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SystemGear Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 180-182 đường Lý Chính Thắng, phường 09, quận 3, TP. Hồ Chí MInh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

