Tuyển Software Engineer Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 103A - 105 - 107 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển các hệ thống web frontend/backend và API

Làm việc với team Việt Nam và trực tiếp với các kỹ sư Nhật Bản

Hoàn thành tốt công việc được giao, hỗ trợ các thành viên khác và báo cáo cho trưởng nhóm/quản lý dự án hàng ngày

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT/Toán Tin các trường đại học/cao đẳng

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình dùng Golang

Có hiểu biết về AWS, Linux

Có kỹ năng tự tìm hiểu kỹ thuật, công nghệ mới

Yêu thích văn hoá Nhật Bản và có mong muốn làm việc lâu dài cho các công ty Nhật Bản

Làm việc cẩn thận với tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Lương tháng 13, du lịch công ty hàng năm, khám sức khỏe định kỳ và các hoạt động thể thao

Thử việc 100% lương

Phụ cấp tiền gửi xe, sinh nhật...

Ghi chú: Bộ phận HR chỉ liên lạc những CV đạt yêu cầu để mời phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin