Tuyển Software Engineer Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam

Software Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 103A

- 105

- 107 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển các hệ thống web frontend/backend và API
Làm việc với team Việt Nam và trực tiếp với các kỹ sư Nhật Bản
Hoàn thành tốt công việc được giao, hỗ trợ các thành viên khác và báo cáo cho trưởng nhóm/quản lý dự án hàng ngày

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT/Toán Tin các trường đại học/cao đẳng
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình dùng Golang
Có hiểu biết về AWS, Linux
Có kỹ năng tự tìm hiểu kỹ thuật, công nghệ mới
Yêu thích văn hoá Nhật Bản và có mong muốn làm việc lâu dài cho các công ty Nhật Bản
Làm việc cẩn thận với tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Lương tháng 13, du lịch công ty hàng năm, khám sức khỏe định kỳ và các hoạt động thể thao
Thử việc 100% lương
Phụ cấp tiền gửi xe, sinh nhật...
Ghi chú: Bộ phận HR chỉ liên lạc những CV đạt yêu cầu để mời phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam

Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

