Tuyển Software Engineer ISV Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

▲ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tham gia trực tiếp vào các dự án phát triển phần mềm

- Phụ trách lập trình, unit test, xử lý lỗi chương trình

- Các công việc được giao khác bởi Team Leader.

(Công việc liên quan đến dự án phần mềm)

▲ YÊU CÂU CÔNG VIỆC

1. Về kỹ thuật:

- Không cần kinh nghiệm (sẽ được đào tạo sau khi được tuyển dụng)

- Thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình như: PHP, C#, Java, React, Next.js...

- Có kiến thức về database như SQL Server hoặc Oracle,...

* Ưu tiên cho các bạn mới tốt nghiệp

2. Về tính cách và kỹ năng khác:

- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

- Yêu thích làm việc trong môi trường Nhật Bản và khách hàng Nhật

