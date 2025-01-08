Tuyển Software Engineer ISV Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

ISV Vietnam Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
ISV Vietnam Co., Ltd

Software Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại ISV Vietnam Co., Ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 29 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

▲　MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tham gia trực tiếp vào các dự án phát triển phần mềm
- Phụ trách lập trình, unit test, xử lý lỗi chương trình
- Các công việc được giao khác bởi Team Leader.
(Công việc liên quan đến dự án phần mềm)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

▲　YÊU CÂU CÔNG VIỆC
1. Về kỹ thuật:
- Không cần kinh nghiệm (sẽ được đào tạo sau khi được tuyển dụng)
- Thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình như: PHP, C#, Java, React, Next.js...
- Có kiến thức về database như SQL Server hoặc Oracle,...
* Ưu tiên cho các bạn mới tốt nghiệp
2. Về tính cách và kỹ năng khác:
- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
- Yêu thích làm việc trong môi trường Nhật Bản và khách hàng Nhật

Tại ISV Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ISV Vietnam Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ISV Vietnam Co., Ltd

ISV Vietnam Co., Ltd

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VFC, 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

