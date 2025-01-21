Tuyển Social Media Khcn Nguyễn Minh Vương - Local BRAND Upyo làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 USD

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Nghiên Cứu và Phân Tích Thị Trường:

• Thu thập và phân tích dữ liệu về thị trường, đối thủ cạnh tranh, và hành vi khách hàng.

2. Xây dựng chiến lược truyền thông và Branding:

• Đề xuất chiến lược định vị thương hiệu và sản phẩm trên thị trường.

• Lập kế hoạchh các chiến dịch truyền thông (ưu tiên online) với mục tiêu rõ ràng ( nhận diện thương hiệu, tăng doanh số, xây dựng lòng trung thành khách hàng,……)

• Thiết kế thông điệp và nội dung sáng tạo để thu hút đối tượng mục tiêu.

3. Triển khai và phối hợp thực hiện:

• Lập kế hoạch chi tiết và timeline cho các chiến dịch truyền thông.

• Làm việc với các bộ phận liên quan ( thiết kế, nội dung, booking…) và các đối tác ( agency, Kols, báo chí)

• Giám sát và điều chỉnh các chiến dịch để đảm bảo hiệu quả.

4. Định hướng content và hình ảnh:

• Xác định thông điệp chính, đính hướng nội dung xuyên suốt chiến dịch.

• Làm việc với đội content và thiết kế để đảm bảo tính nhất quán về nội dung, hình ảnh.

• Kiểm duyệt và tối ưu hoá các sản phẩm truyền thông ( bài viết, video, hình ảnh, ấn phẩm)

5. Phối hợp triển khai media:

• Lựa chọn kênh truyền thông phù hợp, phân bổ ngân sách hợp lý, giám sát hiệu quả các chiến dịch quảng cáo.