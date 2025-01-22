Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
- Vĩnh Phúc: Vĩnh Phúc, Vietnam
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Làm việc tại Vĩnh Phúc
- Có xe đưa đón từ Hà Nội
I QUẢN LÝ MÁY MÓC THIẾT BỊ/ MACHINERY MANAGEMENT
1 Quản lý kế hoạch và hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa, sử dụng, lắp đặt máy móc thiết bị, hoạt động của hệ thống điện nước; quản lý hoạt động gia công các công cụ thô sơ
2 Quản lý hoạt động sử dụng máy móc thiết bị cho thay và xử lý chất độn, trộn rải thức ăn.
3 Hỗ trợ các cơ quan kiểm định, hiệu chuẩn và các hoạt động đo đạc khác khi cần.
4 Đào tạo, hướng dẫn, bố trí nhân sự theo các công việc của các nhóm Kỹ thuật, Môi trường, Trộn rải thức ăn.
II XÂY DỰNG KẾ HOẠCH/ BUILDING PLAN
Xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng,vật tư tiêu hao sử dụng, kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị, phụ tùng, công cụ kỹ thuật, Kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn các máy móc và thiết bị đo đạc theo năm, quý, tháng cho trang trại./
III QUẢN LÝ CÔNG VIỆC, CẢI TIẾN VÀ PHÁT TRIỂN/ WORK MANAGEMENT, IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT
Hợp tác với đồng nghiệp và quản lý để đạt được mục tiêu của phòng ban và nhóm cũng như tối ưu hóa nguồn lực hàng ngày./
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI