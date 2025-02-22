Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN
Mức lương
1 - 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô B1, Đường D3, KCN Cát Lái 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
- Hỗ trợ quản lý, lưu trữ các chứng từ Kế toán.
- Hỗ trợ quản lý, lưu trữ các chứng từ Kế toán.
- Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến Kế toán.
Yêu Cầu Công Việc
- Các bạn sinh viên có niềm yêu thích và định hướng phát triển ngành nghề Kế toán.
- Trình độ từ cao đẳng trở lên.
- Ưu tiên các bạn sinh viên năm 3, năm 4 (có thể đi làm 4 ngày trong tuần).
- Có laptop cá nhân
- Thực tập tối thiểu 3 tháng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hỗ trợ tiền ăn trưa;
- Hỗ trợ xin số liệu và dấu đỏ để hoàn thành báo cáo thực tập;
- Được làm quen, hướng dẫn làm công việc của kế toán tại DN;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
