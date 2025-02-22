Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu

Mức lương 1 - 1 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô B1, Đường D3, KCN Cát Lái 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 1 Triệu

- Hỗ trợ quản lý, lưu trữ các chứng từ Kế toán.

- Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến Kế toán.

Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Các bạn sinh viên có niềm yêu thích và định hướng phát triển ngành nghề Kế toán.

- Trình độ từ cao đẳng trở lên.

- Ưu tiên các bạn sinh viên năm 3, năm 4 (có thể đi làm 4 ngày trong tuần).

- Có laptop cá nhân

- Thực tập tối thiểu 3 tháng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ tiền ăn trưa;

- Hỗ trợ xin số liệu và dấu đỏ để hoàn thành báo cáo thực tập;

- Được làm quen, hướng dẫn làm công việc của kế toán tại DN;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.