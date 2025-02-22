Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần ITS VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 86/59 Phổ Quang, p2, q.tân bình, tp.hcm, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

-Theo dõi và báo cáo công nợ phải thu khách hàng theo tuần, tháng

-Kiểm tra lập thanh toán cho nhà cung cấp

-Công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, các ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán

-Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó học hỏi, có tinh thần cầu tiến trong công việc

-Thành thạo tin học văn phòng (Word, xử lý số liệu bằng Excel,..)

-Biết tiếng Trung cơ bản là lợi thế

Tại Công ty cổ phần ITS VN Thì Được Hưởng Những Gì

-Hỗ trợ dấu mộc thực tập

-Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty sau 2 tháng thực tập

-Được cọ sát thực tế, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp

-Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân

-Làm việc trong môi trường ổn định, thân thiện, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.