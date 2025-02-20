Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vita Signature làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 362 Hoàng Văn Thụ, P.4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Hỗ trợ kiểm tra, nhập liệu chứng từ kế toán và cập nhật dữ liệu vào hệ thống.

Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, báo cáo thu chi, hóa đơn và các tài liệu kế toán khác.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu công nợ, giao dịch ngân hàng và các khoản thu chi nội bộ.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán viên và trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường

Phong cách làm việc vui vẻ, nhiệt tình, thận trọng.

Tinh thần trách nhiệm cao, chính trực, trung thực, và gắn bó với công việc.

Ham học hỏi, có khả năng thích nghi với áp lực và sự thay đổi

Tinh thần cầu tiến và sáng tạo

Có thể bắt đầu công việc từ 01/03/2025

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vita Signature Thì Được Hưởng Những Gì

Bạn sẽ HỌC TẬP LINH HOẠTvới lộ trình 03 tháng đào tạo thông qua 3 cột mốc luân chuyển, từ đó khám phá bản thân và được định hướng phù hợp với thế mạnh của riêng bạn.

Bạn sẽ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN với sự cố vấn, huấn luyện từ lãnh đạo và đội ngũ leader có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm.

Bạn sẽ ĐẠT THÀNH TỰU khi tạo ra ảnh hưởng và gặt hái thành công từ những ngày đầu tiên với mục tiêu đầy thách thức và tạo ra sự khác biệt.

Bạn sẽ CÓ THU NHẬP HẬU HĨNH trên sự đóng góp và những lần đánh giá sự phát triển theo lộ trình lên đến 7 triệu đồng.

Bạn sẽ có MỘT NGÔI NHÀ CHUNG với môi trường lành mạnh, yêu thương, tôn trọng sự khác biệt và luôn sát cánh, đồng hành cùng bạn trong hành trình hoàn thiện bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vita Signature

