Tuyển Thực tập sinh kế toán AZ Architects làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại AZ Architects
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 67 Hoa Sữa, Phường 7, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ việc thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ phát sinh trong kinh doanh và thi công.
Hỗ trợ theo dõi công nợ nội bộ.
Lập báo cáo tình hình thu hồi công nợ (công nợ chủ đầu tư, nhà cung cấp, nợ nội bộ).
Lập Đề nghị tạm ứng, thanh toán nội bộ.
Hỗ trợ các công việc liên quan tới chế độ phúc lợi (BHXH, TNCN).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Các bạn học Đại học năm 4 hoặc mới ra trường đã và đang học chuyên ngành kế toán, kiểm toán
Không yêu cầu kinh nghiệm - được đào tạo.
Ưu tiên: Chủ động trong công việc, muốn phát triển chuyên môn nghề nghiệp
Biết sử dụng Microsoft Office, các phần mềm kế toán Misa
Tại AZ Architects Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp thực tập. Thưởng theo hiệu suất công việc
Thưởng lễ, tết.
Du lịch 1-2 lần/năm (Dựa theo tình hình kinh doanh của công ty).
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hoà đồng.
Có cơ hội thăng tiến & phát triển bản thân: Tiếp xúc với những vị trí cấp cao tại các tập đoàn quốc tế lớn.
Hỗ trợ dấu mộc hoặc giấy chứng nhận sau thực tập (nếu cần)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại AZ Architects
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
