Tuyển Thực tập sinh kế toán AZ Architects làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 67 Hoa Sữa, Phường 7, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ việc thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ phát sinh trong kinh doanh và thi công.

Hỗ trợ theo dõi công nợ nội bộ.

Lập báo cáo tình hình thu hồi công nợ (công nợ chủ đầu tư, nhà cung cấp, nợ nội bộ).

Lập Đề nghị tạm ứng, thanh toán nội bộ.

Hỗ trợ các công việc liên quan tới chế độ phúc lợi (BHXH, TNCN).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các bạn học Đại học năm 4 hoặc mới ra trường đã và đang học chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Không yêu cầu kinh nghiệm - được đào tạo.

Ưu tiên: Chủ động trong công việc, muốn phát triển chuyên môn nghề nghiệp

Biết sử dụng Microsoft Office, các phần mềm kế toán Misa

Tại AZ Architects Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập. Thưởng theo hiệu suất công việc

Thưởng lễ, tết.

Du lịch 1-2 lần/năm (Dựa theo tình hình kinh doanh của công ty).

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hoà đồng.

Có cơ hội thăng tiến & phát triển bản thân: Tiếp xúc với những vị trí cấp cao tại các tập đoàn quốc tế lớn.

Hỗ trợ dấu mộc hoặc giấy chứng nhận sau thực tập (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AZ Architects

