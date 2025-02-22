Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu

Mức lương 1 - 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Cộng Hòa, phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 1 Triệu

- Hỗ trợ kiểm tra và nhập dữ liệu kế toán vào hệ thống theo yêu cầu.

- Hỗ trợ kiểm tra chứng từ kế toán, định khoản nghiệp vụ phát sinh.

- Hỗ trợ phụ trách quản lý, lưu trữ các chứng từ kế toán.

- Hỗ trợ kê khai thuế, quyết toán thuế TNCN, ... và các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng,... hoặc sinh viên năm cuối các trường Đại học, Cao đẳng

- Có thể làm việc toàn thời gian.

- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm, ham học hỏi.

- Thành thạo vi tính văn phòng, có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN Thì Được Hưởng Những Gì

-Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

-Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

-Trợ cấp thực tập: 500.000đ/ tháng

-Cung cấp dấu mộc, tài liệu báo cáo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.