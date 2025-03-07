Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2.5tr + 7% hoa hồng + thưởng Hỗ trợ mộc thực tập Được đào tạo và hướng dẫn kiến thức chuyên môn Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Tiếp cận khách hàng tiềm năng, tìm kiếm khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có.

Tìm hiểu, tiếp cận các sản phẩm và chiến lược của công ty và trao đổi với khách hàng.

Xác định và phân tích nhu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp truyền thông, quảng cáo cho doanh nghiệp.

Thực hiện thủ tục và ký kết hợp đồng.

Tiếp nhận thông tin doanh nghiệp và cập nhật thông tin với bộ phận sản xuất

Hỗ trợ giải quyết vấn đề, chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng.

Có laptop cá nhân.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt.

Có đam mê và định hướng phát triển trong lĩnh vực kinh doanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 3.5 - 5 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin