Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT
- Hồ Chí Minh: 2.5tr + 7% hoa hồng + thưởng Hỗ trợ mộc thực tập Được đào tạo và hướng dẫn kiến thức chuyên môn Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Tiếp cận khách hàng tiềm năng, tìm kiếm khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có.
Tìm hiểu, tiếp cận các sản phẩm và chiến lược của công ty và trao đổi với khách hàng.
Xác định và phân tích nhu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp truyền thông, quảng cáo cho doanh nghiệp.
Thực hiện thủ tục và ký kết hợp đồng.
Tiếp nhận thông tin doanh nghiệp và cập nhật thông tin với bộ phận sản xuất
Hỗ trợ giải quyết vấn đề, chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt.
Có đam mê và định hướng phát triển trong lĩnh vực kinh doanh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
