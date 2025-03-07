Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ DU LỊCH VIỆT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Được đào tạo về kiến thức và kỹ năng trong ngành du lịch Có cơ hội thực hành và áp dụng kiến thức đã học vào thực tế Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động Được hướng dẫn và đào tạo bởi các nhân viên có kinh nghiệm trong ngành Có cơ hội được tuyển dụng chính thức sau khi hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập Được thưởng đạt KPI và hoa hồng, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh

Hỗ trợ nhân viên chính thức trong việc tư vấn và bán các gói tour du lịch cho khách hàng

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch và tổ chức các tour du lịch

Tham gia vào việc nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch mới

Tham gia vào các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm du lịch

Học hỏi và áp dụng các quy trình, chính sách của công ty trong lĩnh vực du lịch

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối chờ bằng hoặc mới tốt nghiệp các ngành Du lịch, Quản trị Khách sạn, hoặc các ngành liên quan

Có kỹ năng làm việc độc lập tốt

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng lắng nghe và trình bày rõ ràng

Có kỹ năng đàm phán cơ bản

Có khả năng bán hàng và tư vấn khách hàng

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản, ưu tiên ứng viên có thể sử dụng thêm ngoại ngữ khác

Có tinh thần học hỏi, năng động, nhiệt tình và sáng tạo

Yêu thích du lịch và có hiểu biết về các điểm đến du lịch phổ biến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ DU LỊCH VIỆT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ DU LỊCH VIỆT VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin