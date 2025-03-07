Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ DU LỊCH VIỆT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ DU LỊCH VIỆT VIỆT
- Hồ Chí Minh: Được đào tạo về kiến thức và kỹ năng trong ngành du lịch Có cơ hội thực hành và áp dụng kiến thức đã học vào thực tế Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động Được hướng dẫn và đào tạo bởi các nhân viên có kinh nghiệm trong ngành Có cơ hội được tuyển dụng chính thức sau khi hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập Được thưởng đạt KPI và hoa hồng, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ nhân viên chính thức trong việc tư vấn và bán các gói tour du lịch cho khách hàng
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch và tổ chức các tour du lịch
Tham gia vào việc nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch mới
Tham gia vào các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm du lịch
Học hỏi và áp dụng các quy trình, chính sách của công ty trong lĩnh vực du lịch
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng làm việc độc lập tốt
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng lắng nghe và trình bày rõ ràng
Có kỹ năng đàm phán cơ bản
Có khả năng bán hàng và tư vấn khách hàng
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản, ưu tiên ứng viên có thể sử dụng thêm ngoại ngữ khác
Có tinh thần học hỏi, năng động, nhiệt tình và sáng tạo
Yêu thích du lịch và có hiểu biết về các điểm đến du lịch phổ biến
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ DU LỊCH VIỆT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ DU LỊCH VIỆT VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
