Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Được cung cấp thông tin làm báo cáo thực tập và mộc, đào tạo làm nhân viên chính thức sau thời gian thực tập (Ưu tiên sinh viên không vướng lịch học và sinh viên năm cuối để giữ lại làm việc sau thời gian thực tập). Được đào tạo bài bản kiến thức thực tế trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu. Hỗ trợ cơm trưa văn phòng. Được đi chơi cùng Team kinh doanh sau mỗi Quý, tham gia các dự án cộng đồng cùng Team., Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh

Tìm kiếm KH thông qua các kênh thương mại điện tử B2B, dữ liệu xuất khẩu, google, hội chợ, triển lãm,...và các cách khác để có thể tìm kiếm khách hàng.

Phối hợp với bộ phận Marketing để tìm kiếm và khai thác KH để có được danh sách KH chất lượng nhất dựa trên các từ khóa từ thị trường, ngành hàng và KH.

Đăng tin, chăm sóc kênh Alibaba và các kênh truyền thông khác để tăng số lượng KH biết đến thông tin sản phẩm và công ty.

Kết nối và tư vấn sản phẩm của công ty đến KH.

Khai thác thông tin/nhu cầu và đánh giá tiềm năng của KH.

Gửi báo giá đến KH và theo dõi báo giá.

Nắm bắt tâm lý KH để thương lượng, đàm phán, thuyết phục khách hàng chấp nhận các điều khoản giá, thanh toán, chất lượng,... và đi đến việc chốt hợp đồng.

Soạn hóa đơn chiếu lệ, hợp đồng, quy cách sản phẩm, yêu cầu mua hàng để lên đơn hàng, và các giấy tờ nội bộ khác liên quan đến đơn hàng và chăm sóc khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo thêm.

Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Năng động, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục .

Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ có trách nhiệm cao trong công việc, chịu khó học hỏi, gắn bó lâu dài.

Có chuyên ngành học Xuất nhập khẩu, Thu mua cung ứng là lợi thế.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

