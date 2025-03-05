Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS

Thực tập sinh kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Được hỗ trợ chi phí điện thoại, gửi xe (nếu có) và các phụ cấp khác theo chính sách công ty., Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn & Bán hàng:
Liên hệ, tư vấn cho khách hàng (học viên tiềm năng) về các khóa học TOEIC (2 kỹ năng, 4 kỹ năng) và các gói thành viên trên website 990toeic.com.
Thuyết phục, chốt đơn đăng ký khóa học hoặc gói thành viên phù hợp với mục tiêu học tập của khách hàng.
Chăm sóc khách hàng:
Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cũ; tiếp nhận phản hồi và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình học.
Cập nhật thường xuyên thông tin, ưu đãi mới, các khóa học mới đến khách hàng.
Phát triển thị trường & Mở rộng kênh bán hàng:
Tìm kiếm, mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online (mạng xã hội, website, email marketing) và offline (sự kiện, hội chợ giáo dục).
Phối hợp với đội marketing để triển khai chiến dịch quảng bá thương hiệu, các chương trình khuyến mãi.
Quản lý dữ liệu & Báo cáo:
Cập nhật và quản lý thông tin khách hàng, tình trạng đơn hàng, lịch sử chăm sóc khách hàng lên hệ thống.
Lập báo cáo doanh số, phân tích kết quả kinh doanh và đề xuất phương án cải thiện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn và kinh nghiệm:
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học (ưu tiên các ngành Kinh doanh, Marketing, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh…).
Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế (ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực giáo dục, trung tâm ngoại ngữ).
Kỹ năng và phẩm chất:
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt (không ngại nói chuyện với khách hàng qua điện thoại hoặc trực tiếp).
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục
Biết lắng nghe, nắm bắt nhu cầu khách hàng nhanh chóng.
Kỹ năng tin học cơ bản (biết sử dụng Word, Excel, công cụ quản lý khách hàng).
Kỹ năng tin học cơ bản
Tinh thần chủ động, trách nhiệm cao trong công việc, sẵn sàng học hỏi và phát triển.
Tinh thần chủ động
Ưu tiên những ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh ở mức cơ bản trở lên (để hiểu thêm về sản phẩm/khóa học).
khả năng giao tiếp tiếng Anh
Thái độ làm việc:
Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần phục vụ khách hàng.
Cầu tiến, sẵn sàng tiếp thu và áp dụng các phương pháp bán hàng, tư vấn mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 35 Nguyễn Thái , Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

