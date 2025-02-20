Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đệ Nhất Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1. Thưởng + hoa hồng (Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn) 2. Được hỗ trợ mộc đỏ tròn+ Tài liệu tham khảo + Số liệu 3. Được hỗ trợ sim điện thoại. 4. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến, nhiều mối quan hệ. 5. Tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp nội bộ, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết lập cuộc hẹn theo nguồn data sẵn có của Công ty.

Giới thiệu, tư vấn quyền lợi chương trình Bảo hiểm của Công ty.

Tham gia các buổi Hội thảo do công ty tổ chức để khai thác Nguồn khách hàng tiềm năng.

Giải đáp thắc mắc, làm hồ sơ thủ tục hợp đồng cho khách hàng.

Chăm sóc duy trì khách hàng.

Hỗ trợ phát triển nội dung, hoạt động trên các kênh social media như: Facebook, Website, Tiktok,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Công ty sẽ tổ chức training cho nhân viên trước và trong quá trình làm việc

Kỹ năng

- Giao tiếp, xử lý tình huống, làm việc độc lập và làm việc nhóm

Thái độ

- Nhiệt tình, năng động, nhạy bén

- Siêng năng, say mê với công việc

- Có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Đệ Nhất Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Đệ Nhất Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin