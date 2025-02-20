Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đệ Nhất Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đệ Nhất Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đệ Nhất Phát
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Đệ Nhất Phát

Thực tập sinh kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Đệ Nhất Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1. Thưởng + hoa hồng (Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn) 2. Được hỗ trợ mộc đỏ tròn+ Tài liệu tham khảo + Số liệu 3. Được hỗ trợ sim điện thoại. 4. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến, nhiều mối quan hệ. 5. Tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp nội bộ, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết lập cuộc hẹn theo nguồn data sẵn có của Công ty.
Giới thiệu, tư vấn quyền lợi chương trình Bảo hiểm của Công ty.
Tham gia các buổi Hội thảo do công ty tổ chức để khai thác Nguồn khách hàng tiềm năng.
Giải đáp thắc mắc, làm hồ sơ thủ tục hợp đồng cho khách hàng.
Chăm sóc duy trì khách hàng.
Hỗ trợ phát triển nội dung, hoạt động trên các kênh social media như: Facebook, Website, Tiktok,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Công ty sẽ tổ chức training cho nhân viên trước và trong quá trình làm việc
Kỹ năng
- Giao tiếp, xử lý tình huống, làm việc độc lập và làm việc nhóm
Thái độ
- Nhiệt tình, năng động, nhạy bén
- Siêng năng, say mê với công việc
- Có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Đệ Nhất Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Đệ Nhất Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đệ Nhất Phát

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đệ Nhất Phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 149 Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-thuc-tap-tai-ho-chi-minh-job314357
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vuasoft
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Vuasoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty TNHH Vuasoft
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN UUP
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN UUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN UUP
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Alifaco
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH MTV Alifaco
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center)
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center)
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Aroma
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu
Công ty TNHH Phát triển Aroma
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vuasoft
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Vuasoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty TNHH Vuasoft
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN UUP
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN UUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN UUP
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Alifaco
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH MTV Alifaco
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center)
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center)
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Aroma
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu
Công ty TNHH Phát triển Aroma
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN TẠI HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN TẠI HỒ CHÍ MINH
5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 14 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
7 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT
2 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN
1 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ AKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ AKI
3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Đông Tây Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đông Tây Land
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Phúc Thịnh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN DEYOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN DEYOU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RJK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RJK
3 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phẩn đầu tư và phát triển bất động sản Khoa Lâm Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phẩn đầu tư và phát triển bất động sản Khoa Lâm Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Tổng Đại Lý Kim Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tổng Đại Lý Kim Nhật
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAISY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAISY GROUP
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH AEGONA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AEGONA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ BẢO HIỂM PHƯỚC MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 4 Triệu CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ BẢO HIỂM PHƯỚC MINH
Tới 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT
2 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm