Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty Cổ Phần VNETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tìm kiếm và tư vấn khách hàng về những gói sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Hỗ trợ giải đáp, hướng dẫn cho khách hàng về lợi ích và tính năng các sản phẩm, dịch vụ của Công ty .

Khai thác, chủ động giữ liên lạc với khách hàng.

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh những công việc liên quan như chuẩn bị thông tin và tài liệu nghiên cứu, tạo các bài thuyết trình nếu được yêu cầu.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của leader.

Tại Công Ty Cổ Phần VNETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 2 - 3 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VNETWORK

