Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: T5 - 14, Khu Mahattan, Vinhomes Grand Park, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc liên hệ giới thiệu khách hàng về cty

Tư vấn và tiếp nhận thông tin từ khách hàng

Báo cáo công việc hằng ngày cho quản lý trực tiếp

Tìm kiếm tư liệu và ngành nghề liên quan thực tập

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có xe máy đi lại

Là sinh viên năm 4 đã xong các môn học đáp ứng tối thiểu 5 ngày đi làm trong tuần

kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN Thì Được Hưởng Những Gì

hỗ trợ ứng viên thực tập - phụ túc xăng xe đi lại

hỗ trợ cơm trưa văn phòng

bổ sung kiến thức ngành - ký duyệt thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin