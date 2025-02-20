Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ICI INVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ lên ý tưởng và triển khai các chiến dịch Digital Marketing trên các nền tảng: Facebook

- Thực hiện tối ưu hóa nội dung và quảng cáo để tăng hiệu quả tiếp cận và tương tác.

- Theo dõi, phân tích số liệu và báo cáo hiệu suất các chiến dịch Digital Marketing.

- Nghiên cứu và cập nhật xu hướng Digital Marketing mới nhất.

- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận Marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân để phục vụ công việc.

- Yêu thích Digital Marketing và có hiểu biết cơ bản về các nền tảng quảng cáo trực tuyến.

- Có khả năng viết content sáng tạo và thu hút.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin và làm báo cáo tốt.

- Năng động, chủ động trong công việc và có tinh thần học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ICI INVEST Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo, hướng dẫn chi tiết về Digital Marketing.

- Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và sáng tạo.

- Hỗ trợ phụ cấp thực tập hàng tháng.

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt trong quá trình thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ICI INVEST

