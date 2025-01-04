Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến dịch Marketing trên các kênh Digital (Facebook, Zalo,...)

Hỗ trợ viết content, và biên tập nội dung cho website, trang fanpage công ty

Nghiên cứu và phân tích các xu hướng nội dung để đề xuất ý tưởng mới.

Tham gia hỗ trợ các sự kiện và chương trình khyến mãi tại cửa hàng

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.

Có kỹ năng viết content thu hút, sáng tạo.

Có kỹ năng quay dựng video cơ bản

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và ham học hỏi.

Có khả năng giao tiếp tiếng anh là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập

Được đào tạo các kiến thức chuyên môn

Hỗ trợ dấu mộc của công ty

Môi trường làm việc năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS

