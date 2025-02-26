Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH bất động sản Red Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty TNHH bất động sản Red Group
Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 29 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 5 Triệu
Thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch đã được thông qua theo từng tháng và khi công ty có phát sinh nhu cầu nhân sự
Thực hiện sàng lọc hồ sơ ứng viên, trực tiếp phỏng vấn ứng viên
Đào tạo đầu vào đối với những ứng viên tham gia nhận việc
Thực hiện các công việc để duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng, xây dựng & quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng cho từng vị trí ứng tuyển khác nhau
Lên ý tưởng, quay video phục vụ cho mục đích tuyển dụng trên mạng xã hội.
Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói chuẩn (không ngọng, không địa phương)
(không ngọng, không địa phương)
Có laptop cá nhân
Nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm cao
Thành thạo tin học văn phòng cơ bảbản
(không ngọng, không địa phương)
Có laptop cá nhân
Nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm cao
Thành thạo tin học văn phòng cơ bảbản
Tại Công ty TNHH bất động sản Red Group Thì Được Hưởng Những Gì
ĐÀO TẠO VÀ THĂNG TIẾN RÕ RÀNG
Hỗ trợ dấu mộc, tài liệu thực tập (Nếu cần)
Các chương trình đào tạo chuyên biệt theo từng cấp bậc.
Được đào tạo tận tay nếu bạn là người chưa có kinh nghiệm trong BĐS.
Lộ trình thăng tiến theo từng năm đối với nhân viên có sự cống hiến và thể hiện được bản thân một cách tốt nhất.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp giỏi chuyên môn, cơ hội thăng tiến cao, rèn luyện các kỹ năng quản lý, trao dồi kiến thức để nhân sự phát triển liên tục.
CHÍNH SÁCH DÀNH RIÊNG CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN REDLAND
Lương cứng 2.000.000 + Hoa hồng tuyển dụng
Được thưởng dịp nghỉ lễ 30/04, 02/09, Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán,…
Tham gia các hoạt động nội bộ có một không hai mang đậm dấu ấn Redland trong năm: Year-End Party, Teambuilding, Giáng Sinh, Sinh nhật….
Hỗ trợ dấu mộc, tài liệu thực tập (Nếu cần)
Các chương trình đào tạo chuyên biệt theo từng cấp bậc.
Được đào tạo tận tay nếu bạn là người chưa có kinh nghiệm trong BĐS.
Lộ trình thăng tiến theo từng năm đối với nhân viên có sự cống hiến và thể hiện được bản thân một cách tốt nhất.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp giỏi chuyên môn, cơ hội thăng tiến cao, rèn luyện các kỹ năng quản lý, trao dồi kiến thức để nhân sự phát triển liên tục.
CHÍNH SÁCH DÀNH RIÊNG CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN REDLAND
Lương cứng 2.000.000 + Hoa hồng tuyển dụng
Được thưởng dịp nghỉ lễ 30/04, 02/09, Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán,…
Tham gia các hoạt động nội bộ có một không hai mang đậm dấu ấn Redland trong năm: Year-End Party, Teambuilding, Giáng Sinh, Sinh nhật….
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH bất động sản Red Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI