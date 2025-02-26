Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH bất động sản Red Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch đã được thông qua theo từng tháng và khi công ty có phát sinh nhu cầu nhân sự

Thực hiện sàng lọc hồ sơ ứng viên, trực tiếp phỏng vấn ứng viên

Đào tạo đầu vào đối với những ứng viên tham gia nhận việc

Thực hiện các công việc để duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng, xây dựng & quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng cho từng vị trí ứng tuyển khác nhau

Lên ý tưởng, quay video phục vụ cho mục đích tuyển dụng trên mạng xã hội.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói chuẩn (không ngọng, không địa phương)

Có laptop cá nhân

Nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm cao

Thành thạo tin học văn phòng cơ bảbản

Tại Công ty TNHH bất động sản Red Group Thì Được Hưởng Những Gì

ĐÀO TẠO VÀ THĂNG TIẾN RÕ RÀNG

Hỗ trợ dấu mộc, tài liệu thực tập (Nếu cần)

Các chương trình đào tạo chuyên biệt theo từng cấp bậc.

Được đào tạo tận tay nếu bạn là người chưa có kinh nghiệm trong BĐS.

Lộ trình thăng tiến theo từng năm đối với nhân viên có sự cống hiến và thể hiện được bản thân một cách tốt nhất.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp giỏi chuyên môn, cơ hội thăng tiến cao, rèn luyện các kỹ năng quản lý, trao dồi kiến thức để nhân sự phát triển liên tục.

CHÍNH SÁCH DÀNH RIÊNG CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN REDLAND

Lương cứng 2.000.000 + Hoa hồng tuyển dụng

Được thưởng dịp nghỉ lễ 30/04, 02/09, Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán,…

Tham gia các hoạt động nội bộ có một không hai mang đậm dấu ấn Redland trong năm: Year-End Party, Teambuilding, Giáng Sinh, Sinh nhật….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH bất động sản Red Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.