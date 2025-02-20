Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ECONICE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECONICE VIỆT NAM
Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 201 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Hỗ trợ công tác truyền thông tuyển dụng, phát triển nội dung tuyển dụng
Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp/ điều phối lịch phỏng vấn
Hỗ trợ công tác cập nhật, lưu trữ thông tin, hồ sơ, hợp đồng nhân sự
Hỗ trợ các công việc liên quan bảo hiểm, lương, văn phòng phẩm
Một số công việc khác do quản lý trực tiếp yêu cầu
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên là sinh viên chờ bằng, mới tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân lực
Có thể làm việc fulltime (8h-17h nghỉ CN)
Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECONICE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Có hỗ trợ lương thực tập (4-5tr/tháng)
Được training, đào tạo các kiến thức nhân sự
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Được đóng dấu mộc, xác nhận thực tập sinh khi hoàn thành
Cơ hội lên chính thức sau tối đa 3 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECONICE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
