Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ECONICE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Hỗ trợ công tác truyền thông tuyển dụng, phát triển nội dung tuyển dụng

Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp/ điều phối lịch phỏng vấn

Hỗ trợ công tác cập nhật, lưu trữ thông tin, hồ sơ, hợp đồng nhân sự

Hỗ trợ các công việc liên quan bảo hiểm, lương, văn phòng phẩm

Một số công việc khác do quản lý trực tiếp yêu cầu

Ưu tiên ứng viên là sinh viên chờ bằng, mới tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân lực

Có thể làm việc fulltime (8h-17h nghỉ CN)

Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECONICE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ lương thực tập (4-5tr/tháng)

Được training, đào tạo các kiến thức nhân sự

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Được đóng dấu mộc, xác nhận thực tập sinh khi hoàn thành

Cơ hội lên chính thức sau tối đa 3 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECONICE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.