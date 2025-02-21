Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN WIND ECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Mixue Yên Xá, Nhà vườn 7 - 1, Tổng cục V, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự

Xây dựng content tuyển dụng và hỗ trợ đăng bài tuyển dụng, văn hoá trên fanpage, linkedin và group nội bộ công ty khi cần thiết;

Seeding các bài viết, tin tuyển dụng theo chỉ định của bộ phận HR;

Tìm kiếm, sàng lọc CV ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn;

Thực hiện công tác lưu trữ và import thông tin ứng viên lên hệ thống tuyển dụng;

Hỗ trợ đưa ra ý tưởng, dự trù kinh phí và tổ chức các sự kiện nội bộ: sinh nhật hằng tháng, các ngày lễ, các hội chơi, đi du lịch, nghỉ mát, các trò chơi Team-Building,..

Yêu Cầu Công Việc

Có laptop cá nhân để có thể làm việc;

Là người hòa đồng, nhanh nhẹn, có kỷ luật cao trong công việc, có năng lượng tích cực và biết cách gắn kết người khác;

Có tinh thần làm việc chủ động, trách nhiệm, chịu được áp lực cao và có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty;

Tò mò, cầu tiến & ham học hỏi, chủ động đề xuất & tự học.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WIND ECO Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường lý tưởng để phát triển và thử sức bản thân ở lĩnh vực Nhân sự công ty Truyền thông – giải trí với và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công ty.

Thời gian làm việc tối thiểu 4 - 5 buổi/tuần, linh hoạt theo lịch học ở trường.

Quy trình và môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, thách thức.

Được hưởng các CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI của công ty như nhân viên chính thức: nghỉ mát hàng năm, thể thao, TeamBuilding, 1 số lớp học nội bộ nâng cao trình độ (chuyên môn, tiếng Anh…), các hoạt động truyền thông nội bộ như các nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WIND ECO

