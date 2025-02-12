Tuyển Thực tập sinh Nhân sự NorthStudio TTAS., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

NorthStudio TTAS., JSC
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại NorthStudio TTAS., JSC

Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Hỗ trợ trong các công tác quản lý hành chính của công ty, bao gồm cơ sở vật chất, văn phòng phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày.
Thực hiện việc theo dõi và cập nhật dữ liệu của cơ sở vật chất
Hỗ trợ trong việc tổ chức các sự kiện nội bộ
Phối hợp với truyền thông nội bộ để phát triển và triển khai các chiến dịch truyền thông nội bộ.
Hỗ trợ xử lý các công việc liên quan đến điều phối, đặt lịch họp và đặt phòng họp.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối hoặc đang thực tập/ đã tốt nghiệp các ngành nhân sự, quản trị Kinh doanh, truyền thông hoặc ngành liên quan,...
Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.
Sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân trong môi trường đa dạng và đầy thách thức
Có kỹ năng sử dụng máy tính,có khả năng học hỏi nhanh chóng các phần mềm liên quan (canva)

Tại NorthStudio TTAS., JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 1,5 - 2 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa 30k/ngày công fulltime tại văn phòng
Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty
Teambuilding, du lịch nghỉ mát
Làm Hybird/ tuần lên văn phòng 2-3 buổi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NorthStudio TTAS., JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NorthStudio TTAS., JSC

NorthStudio TTAS., JSC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: C9 D21, ngõ 100 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

