Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 12, ngõ 80 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

1. Tuyển dụng:
Tham gia lập kế hoạch tuyển dụng tháng và các chiến dịch tuyển dụng;
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh mạng xã hội và các nền tảng tuyển dụng;
Gửi thư mời và tiếp đón ứng viên đến phỏng vấn;
Thông báo lịch và kết quả phỏng vấn;
Nhập liệu thông tin ứng viên vào hệ thống quản trị;
2. Phiên dịch và dịch thuật văn bản, tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu bắt buộc:
Yêu cầu bắt buộc
Có laptop cá nhân;
Tiếng anh 4 kỹ năng (Tương đương IELTS từ 6.0 trở lên);
Yêu thích và có định hướng về Nhân sự, đặc biệt là Tuyển dụng;
Sinh viên năm 3, năm cuối hoặc mới tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan;
2. Yêu cầu nên có:
Yêu cầu nên có
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai content và có khả năng sử dụng công cụ thiết kế cơ bản;
Linh hoạt, nhanh nhẹn, tỉ mỉ, thái độ cầu thị và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ 3.000.000 VND/Tháng + thưởng tuyển dụng;
Phụ cấp ăn trưa (30K/Ngày), phí gửi xe;
Được đào tạo chuyên môn bởi Sếp giỏi (20 năm Giám đốc NS tại tập đoàn 4.000 nhân sự);
Môi trường làm việc đa ngôn ngữ và văn hóa;
Hỗ trợ dấu thực tập và có cơ hội để trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 ngõ 80 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

