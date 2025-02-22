Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 201 cầu giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Tham gia vào quy trình tuyển dụng bao gồm: Đăng tuyển, tìm kiếm và sàng lọc ứng viên;
Liên hệ sơ vấn ứng viên, sắp xếp các lịch phỏng vấn;
Tiếp nhận kế hoạch tuyển dụng;
Hỗ trợ triển khai các công tác tuyển dụng;
Lưu trữ hồ sơ của ứng viên;
Hỗ trợ ứng viên làm thủ tục nhận việc.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Mong muốn muốn phát triển bản thân ở lĩnh vực nhân sự
Nhanh nhẹn, chủ động, có trách nhiệm trong công việc
Mong muốn gắn bó và thăng tiến trở thành nhân viên chính thức
Có thể đi làm full-time
Có laptop cá nhân.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương thực tập 3.000.000VNĐ/tháng + phụ cấp 1.000.000VNĐ/tháng;
Hỗ trợ dấu thực tập;
Được đào tạo chuyên môn về tuyển dụng;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động nhưng vẫn đảm bảo được tính chuyên nghiệp;
Thưởng lễ, tết, ... theo quy định của công ty như các nhân sự chính thức;
Cơ hội học tập và phát triển bản thân, mở rộng các mối quan hệ;
Lộ trình rõ ràng, cơ hội trở thành nhân sự chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
