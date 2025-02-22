Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Draphony Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Hỗ trợ sàng lọc ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn.

Hỗ trợ hẹn lịch phỏng vấn, follow trước, trong, sau phỏng vấn.

Hỗ trợ Truyền thông trên các Fanpage.

Tham gia lên kế hoạch tổ chức các event nội bộ: Funlunch, 8/3, 20/10, Chirstmas Day,…

Hỗ trợ automation quy trình làm việc.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên sắp hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành về Nhân sự/Luật/Marketing/Tâm lý học.

Tiếng Anh từ khá trở lên.

Kỹ năng sử dụng Canva, chụp ảnh cơ bản.

Ngoại hình sáng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm.

Có sự chủ động trong công việc.

Có khả năng giao tiếp tốt, làm chủ trước đám đông (Có kinh nghiệm MC là điểm cộng).

Có kinh nghiệm tham gia các CLB/event.

Tại Công ty TNHH Draphony Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: Xăng xe + Ăn trưa + Vé xe.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Có mentor hướng dẫn.

Lộ trình đánh giá 3 tháng trở thành nhân viên chính thức.

Làm việc trong môi trường văn hóa Âu, dám nêu chủ kiến, dám nghĩ, dám làm.

Công ty về công nghệ, được học cách ứng dụng công nghệ vào quy trình làm việc.

Tiếp xúc đa dạng các đầu việc thực tế.

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu (8h30 - 18h00, nghỉ trưa 1h30p).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Draphony Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin