Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Draphony Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Draphony Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Công ty TNHH Draphony Vietnam
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Draphony Vietnam

Thực tập sinh Nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty TNHH Draphony Vietnam

Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Hỗ trợ sàng lọc ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn.
Hỗ trợ hẹn lịch phỏng vấn, follow trước, trong, sau phỏng vấn.
Hỗ trợ Truyền thông trên các Fanpage.
Tham gia lên kế hoạch tổ chức các event nội bộ: Funlunch, 8/3, 20/10, Chirstmas Day,…
Hỗ trợ automation quy trình làm việc.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên sắp hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành về Nhân sự/Luật/Marketing/Tâm lý học.
Tiếng Anh từ khá trở lên.
Kỹ năng sử dụng Canva, chụp ảnh cơ bản.
Ngoại hình sáng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm.
Có sự chủ động trong công việc.
Có khả năng giao tiếp tốt, làm chủ trước đám đông (Có kinh nghiệm MC là điểm cộng).
Có kinh nghiệm tham gia các CLB/event.

Tại Công ty TNHH Draphony Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: Xăng xe + Ăn trưa + Vé xe.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Có mentor hướng dẫn.
Lộ trình đánh giá 3 tháng trở thành nhân viên chính thức.
Làm việc trong môi trường văn hóa Âu, dám nêu chủ kiến, dám nghĩ, dám làm.
Công ty về công nghệ, được học cách ứng dụng công nghệ vào quy trình làm việc.
Tiếp xúc đa dạng các đầu việc thực tế.
Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu (8h30 - 18h00, nghỉ trưa 1h30p).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Draphony Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Draphony Vietnam

Công ty TNHH Draphony Vietnam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, số 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-nhan-su-thu-nhap-toi-2-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job317138
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tân Đồng Phúc
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Tân Đồng Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu
Công ty TNHH Tân Đồng Phúc
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME
Hạn nộp: 11/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tân Đồng Phúc
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Tân Đồng Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu
Công ty TNHH Tân Đồng Phúc
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME
Hạn nộp: 11/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
2 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH HALOVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH HALOVN
2.5 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Letrading Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty TNHH Letrading Việt Nam
2.5 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS
2.5 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN
2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần Bất động sản BHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty cổ phần Bất động sản BHS
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 4 Triệu Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam
4 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
1.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 Triệu Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
1 - 1.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH GIP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH GIP GROUP
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần U2 Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty cổ phần U2 Holdings
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Draphony Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Draphony Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH D.Ragoon làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH D.Ragoon
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ Phần Base Enterprise làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty Cổ Phần Base Enterprise
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN
2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Letrading Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu Công ty TNHH Letrading Việt Nam
2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm