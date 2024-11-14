Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 18TT2A Bùi Quốc Khái, Hoàng Liệt, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
- Thiết kế sản phẩm cho hoạt động truyền thông:
+ Kênh online: Banner website, E'commerce, GDN, ảnh bài viết Social, Popup, ...
+ Kênh offline: Standee, tờ rơi, catalog, poster, background, voucher..."
- Chỉnh sửa ảnh, video truyền thông. Hỗ trợ idea hoàn thiện thiết kế dựa trên ý tưởng có sẵn.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên học các chuyên ngành thiết kế đồ họa, truyền thông hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh, dựng video như: Photoshop, Illustrator, Premiere, ..... (biết thêm các app chỉnh sửa ảnh thịnh hành hiện nay là một lợi thế.)
- Có trách nhiệm với công việc, tinh thần làm việc cầu tiến, chăm chỉ.
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI Thì Được Hưởng Những Gì
+ Lương: 3.000.000 - 4.000.000VNĐ
+ Sau thời gian thực tập có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
+ KPIs, thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng. Thu nhập theo năng lực
+ Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ Trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, Có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập
+ Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép, BHXH, BHYT...) ngay khi lên chính thức.
+ Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ theo quy định công ty.
+ Hỗ trợ dấu mốc thực tập.
+ Thời gian làm việc giờ Hành chính: 8h00 -18h00 (Thứ 2- Thứ 7 hằng tuần, trưa nghỉ 2h)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI
