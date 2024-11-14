Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18TT2A Bùi Quốc Khái, Hoàng Liệt, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

- Thiết kế sản phẩm cho hoạt động truyền thông:

+ Kênh online: Banner website, E'commerce, GDN, ảnh bài viết Social, Popup, ...

+ Kênh offline: Standee, tờ rơi, catalog, poster, background, voucher..."

- Chỉnh sửa ảnh, video truyền thông. Hỗ trợ idea hoàn thiện thiết kế dựa trên ý tưởng có sẵn.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên học các chuyên ngành thiết kế đồ họa, truyền thông hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh, dựng video như: Photoshop, Illustrator, Premiere, ..... (biết thêm các app chỉnh sửa ảnh thịnh hành hiện nay là một lợi thế.)

- Có trách nhiệm với công việc, tinh thần làm việc cầu tiến, chăm chỉ.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương: 3.000.000 - 4.000.000VNĐ

+ Sau thời gian thực tập có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

+ KPIs, thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng. Thu nhập theo năng lực

+ Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ Trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, Có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập

+ Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép, BHXH, BHYT...) ngay khi lên chính thức.

+ Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ theo quy định công ty.

+ Hỗ trợ dấu mốc thực tập.

+ Thời gian làm việc giờ Hành chính: 8h00 -18h00 (Thứ 2- Thứ 7 hằng tuần, trưa nghỉ 2h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.